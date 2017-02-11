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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Мэтт Ривз всё-таки станет режиссёром фильма «Бэтмен»

Студия Warner Bros. сделала официальное предложение руки и гонорара режиссёру Мэтту Ривзу, как основному кандидату для постановки нового «Бэтмена» c Беном Аффлеком в главной роли.

Были и другие фавориты — Ридли Скотт и Феде Альварес («Не дыши»), но выбор пал на Ривза. При условии, что переговоры пройдут удачно, быть ему — новой надеждой для расширенной киновселенной DC.

Мистер Ривз срежиссировал такие фильмы, как «Монстро», «Рассвет планеты обезьян» и «Война планеты обезьян». Также он один из сценаристов экшена «В осаде 2: Тёмная территория». То есть, яркий пример профессионального роста и культивирования таланта.

Напомним, что греческая трагедия случилась совсем недавно, когда Бен Аффлек отказался от режиссуры «Бэтмена», мол, сил хватит только на правильное питание, физические нагрузки и лицедейство. Сценарий Бена и Джеффа Джонса недавно был переписан с нуля Крисом Террио («Бэтмен против Супермена») и Warner Bros. более чем довольна результатом.

Джо Манганьелло исполнит роль злодея Дефстроука, также постоянно усиливаются слухи о возвращении Джареда Лето в образе Джокера.

Первоначально «Бэтмена» планировали выпустить в 2018 году.

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Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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