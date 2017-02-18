Юбилейный CreaCon

Сайт AMVNews дружен с нами уже пять лет — и не перестаёт приносить всякое интересное: то просто анимешные ролики, а то и не просто — например, с конкурсов Level Up и Big Contest. А порой вообще не анимешные! В позапрошлом году мы писали об итогах CreaCon; в этом — расскажем о его старте.

Итак, десятый ежегодный конкурс клипмейкеров-любителей CreaCon вот-вот начнётся, и наши друзья приглашают принять в нём участие. По ссылке вы найдёте четыре экрана подробностей, ну а мы перескажем вкратце:

Приём работ — с 1 марта по 1 апреля этого года; Клипы могут быть на любую тему и из любых исходников, кроме аниме и японских игр; Сроки создания клипов — с 15 ноября 2016-го по 1 апреля 2017-го; Призовой фонд — 40 000 рублей (плюс поощрительные плюшки для тех, кто победит в одной из аж 18 второстепенных номинаций).

Но меньше слов — больше зрелищ! Вот трейлер мероприятия:

А под катом можете посмотреть на прошлогоднего победителя. Особо рекомендуется тем, кто соскучился по «Безумному Максу» — и не только.