Издательство NIS America, специализирующееся на английских версиях японских игр разной степени нишевости, сбросило на головы страждущих целый ворох анонсов. В том числе и дату выхода Danganronpa V3.

Собственно, дата выхода Danganronpa V3: Killing Harmony — 29 сентября. К слову, автор серии упомянул, что был бы не против насильно вынуждать всех игроков в V3 предварительно проходить прошлые игры, чтобы они понимали происходящее, а значит V3 всё-таки будет связана с сеттингом прошлых частей.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana, новая часть популярной серии ролевых экшенов, выйдет этой осенью не только на PS4 и PS Vita, но и на PC.

Дата выхода полной версии Disgaea 5: Alliance of Vengeance на Nintendo Switch — 26 мая.

Переиздание визуальной новеллы The Silver Case, созданной Suda51, получит две новых главы: пролог и эпилог. Но пока этот анонс касается только версии для PS4 — про обновление PC-релиза ничего не сказано.

Дата выхода Cladun Returns: This Is Sengoku! на PC — 6 июня, а на PS Vita — 9 июня.

Дата релиза Psycho-Pass: Mandatory Happiness в Steam — 24 апреля.

Летом на 3DS появится собственная программа по созданию jRPG RPG Maker Fes и какая-то странная смесь между настольными играми, ККИ и jRPG: Culdcept Revolt. А на PS4 и PS Vita — трёхмерный экшен Touhou Kobuto V: Burst Battle.

Где-то в этом году на PS Vita и PC выйдет фансервисная стратегия Tokyo Tattoo Girls.

Дата выхода Operation Abyss: New Tokyo Legacy на PC — 27 марта.