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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ридли Скотт снимет кино про похищение Джона Пола Гетти

Неугомонный Ридли Скотт («Марсианин», «Чужой: Завет») нашёл нашёл себе следующий фильм — драму All the Money in the World при студии Sony Pictures.

Сюжет расскажет о похищении в 1973 году Джона Пола Гетти III и о том, как убитая горем мать Гэйл Харрис пыталась убедить его дедушку-нефтепромышленника — самого богатого на тот момент человека в мире Джона Пола Гетти-старшего — выкупить внука обратно.

Гетти-младнего похитили, когда ему было 17 лет и потребовали выкуп в 17 миллионов долларов. Когда семья никак не отреагировала, преступники прислали в конверте ухо Гетти, пообещав поддерживать переписку в том же ключе и с новыми частями тела похищенного. Семья в конечном итоге заплатила, Гетти нашли в южной Италли, а киднепперы умудрились сбежать со всеми деньгами.

Роль Харрис предлагали Анджелине Джоли, но она отказалась. И сейчас ведутся переговоры с Натали Портман. Также киношникам не удалось уговорить Джека Николсона исполнить роль Гетти-старшего, но Скотт хочет найти равноценную замену.

Дэвид Скарпа («День, когда Земля остановилась») написал сценарий.

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