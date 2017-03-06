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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Режиссёр Ридли Скотт готов снимать продолжение «Чужого: Завета» уже в 2018 году

Сэр Ридли Скотт крепко схватил серию «Чужие» за фейсхаггеры и не собирается отпускать. Кстати, никаких претензий. Имеет полное право, всё-таки родоначальник франчайза. И по его словам, сценарий продолжения «Чужого: Завета» уже написан и съёмки запланированы на 2018 год:

Надо исходить из того, что определённый успех будет, поэтому нужно подготовиться к дальнейшим действиям. Двухгодичный перерыв нам не сдался, я буду готов начать съёмки уже в следующем году.

Напомним, что в планах 79-летнего кинодела сага из четырёх частей («Прометей» и «Чужой: Завет» — первые две):

Если вам нужен франчайз, то я могу слепить ещё шесть фильмов. Я не собираюсь опять его закрывать. Ни за какие коврижки.

По сюжету в далёком уголке галактики команда колонизаторов с корабля «Ковенант» находит, как ей кажется, нетронутый рай, однако на самом деле это опасный и жестокий мир с единственным поселенцем — синтетиком Дэвидом, участником провалившейся экспедиции «Прометей».

Главные роли играют Кэтрин Уотерстон, Дэнни Макбрайд, Майкл Фассбендер, Джеймс Франко и Нуми Рапас Сценарий написали Джек Паглен и Майкл Грин («Превосходство», «Зелёный фонарь»)

Премьера состоится 19 мая 2017 года.

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