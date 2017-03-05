Создатели юридического процедурала «Форс-мажоры» не смогли расстаться с Джиной Торрес (фильмы «Миссия „Серенити“», «Матрица: Перезагрузка», сериал «Светлячок») и начали разрабатывать спин-офф, посвящённый её героине — гениальному адвокату и иконе офисного стиля Джессике Пирсон.

В середине шестого сезона Джина Торрес внезапно покинула проект, а Джессика Пирсон столь же внезапно переехала в Чикаго вместе со своим возлюбленным Джеффом Малоуном (Д.Б. Вудсайд). Инициатива исходила от самой актрисы, уставшей от тягот жизни вдали от семьи — съёмки сериала проходят в Торонто, а она живёт в Лос-Анджелесе — и попросившей вывести её персонажа из сериала. После ухода из проекта она всё же появилась в финале шестого сезона. Также не исключена возможность её появления в седьмом сезоне юридической драмы.

Идея спин-оффа пришла в голову Джине и была охотно подхвачена студией Universal Cable Productions, справедливо решившей, что такой харизматичный персонаж терять нельзя. Сценарий готовит шоураннер «Форс-мажоров» Аарон Корш, который также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Джиной Торрес.