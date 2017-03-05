Новости кино — лучшее за неделю

- «Чужой: Завет» — второй трейлер и трейлер без цензуры — два новых трейлера «Чужого: Завета» дают много пищи для размышлений.
- Премия «Оскар 2017» — победители и обсуждение церемонии в прямом эфире — душераздирающее событие для участников и зрителей.
- Рецензия и отзывы на фильм «Логан: Росомаха» — насколько удачно кончилась эра Росомахи-Джекмана.
- Первые сборы фильма «Защитники» — после первого дня всё покатилось в канаву.
- «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — второй трейлер — финальная сказка про капитана Джека Воробья (ха! Так мы и поверили).
- «Дэдпул 2» — тизер-трейлер — болтливый наёмник напомнил о себе первым роликом.
- Рецензии и отзывы на фильм «Лунный свет» — лучший фильм прошлого года по версии американской киноакадемии.
- «Стражи галактики 2» — новый трейлер — наконец-то Питер Квилл нашёл папу.
- «Трон» возвращается с Джаредом Лето в главной роли — перезагрузка серии с новыми установками.
- Чёрно-белый «Логан: Росомаха» от режиссёра Мэнголда и сотня миллионов на старте — давайте выкинем из мрачного фильма вообще все краски.