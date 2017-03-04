 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ играет: Sid Meier's Civilization Премия «Оскар 2017» — победители и обсуждение церемонии в прямом эфире Рецензия и отзывы на игру For Honor Канал FX назвал дату выхода третьего сезона «Фарго» «Пикник на обочине» — промо-ролик
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Трон» возвращается с Джаредом Лето в главной роли

Живущий на небесах Микки Маус любит вас, уважаемые тронолюбы и тронофилы. Студия Disney вытаскивает из криогенного сна и разогревает нового «Трона». Это будет не триквел, а перезапуск, но какая разница в наше время, когда не знаешь, где заканчивается продолжение и начинается ребут.

Известно, что в новом сценарии будет исходный код несостоявшегося в 2015 году «Трона 3». О возвращении режиссёра второй части Джозефа Косински пока ничего не известно.

Зато на главную роль зовут лауреата премии «Оскар» Джареда Лето («Отряд самоубийц»), ему предлагают партию персонажа по имени Арес. К слову, этот герой играл ключевую роль в сценарии третьего фильма и тогда тоже звали Джареда.

Продюсировать кино будет Джастин Спрингер («Трон: Наследие» и «Обливион»).

В 1982 году вышел первый «Трон» и показал фантастический мир внутри компьютерных программ. Главные роли исполнили Джефф Бриджес и Брюс Бокслейтнер, но это не помогло фильму стать хитом проката, но культовый статус был достигнут.

В 2010 году студия возродила франчайз с участием Бриджеса, Оливии Уайлд и Гарретта Хедлунда. Крупнобюджетный фильм собрал $ 400 млн — достаточную сумму, чтобы не дать серии загнуться.

+ Обсудить
Темы
 
ТРОН-3
 2 марта«Трон 3» стал бы фильмом про вторжение из компьютера
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Тизер «ТРОНа-3» с русскими субтитрами
 
«ТРОНа 3» не было и не будет
 
«ТРОН-3» готовится к осеннему рывку

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 116: Шипастые пчёлы
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 86
 
Росомаха возвращается. Тизер «Логана»
 
Японский видеоклип фильма «Охотники за привидениями»
 
Второй CG-трейлер игры League of Legends
 
Рецензия на фильм «Омерзительная восьмёрка»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика