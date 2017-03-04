«Трон» возвращается с Джаредом Лето в главной роли

Живущий на небесах Микки Маус любит вас, уважаемые тронолюбы и тронофилы. Студия Disney вытаскивает из криогенного сна и разогревает нового «Трона». Это будет не триквел, а перезапуск, но какая разница в наше время, когда не знаешь, где заканчивается продолжение и начинается ребут.

Известно, что в новом сценарии будет исходный код несостоявшегося в 2015 году «Трона 3». О возвращении режиссёра второй части Джозефа Косински пока ничего не известно.

Зато на главную роль зовут лауреата премии «Оскар» Джареда Лето («Отряд самоубийц»), ему предлагают партию персонажа по имени Арес. К слову, этот герой играл ключевую роль в сценарии третьего фильма и тогда тоже звали Джареда.

Продюсировать кино будет Джастин Спрингер («Трон: Наследие» и «Обливион»).

В 1982 году вышел первый «Трон» и показал фантастический мир внутри компьютерных программ. Главные роли исполнили Джефф Бриджес и Брюс Бокслейтнер, но это не помогло фильму стать хитом проката, но культовый статус был достигнут.

В 2010 году студия возродила франчайз с участием Бриджеса, Оливии Уайлд и Гарретта Хедлунда. Крупнобюджетный фильм собрал $ 400 млн — достаточную сумму, чтобы не дать серии загнуться.