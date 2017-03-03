Сборы фильмов в России за четверг, 2 марта

- №ФильмСборы (рубли)±К-тВсего
- 1Логан: Росомаха
Logan80 546 104108380 546 104
- 2Зверопой
Sing25 138 677125625 138 677
- 3Великая стена
The Great Wall2 858 699973528 181 969
- 4Золото
Gold2 300 0005032 300 000
- 5Защитники
Zashchitniki2 200 0001192232 200 000
- 61 400 000344229 600 000
- 7На пятьдесят оттенков темнее
Fifty Shades Darker1 031 200494658 382 582
- 8750 000435750 000
- 9Персональный покупатель
Personal Shopper688 79575688 795
- 10Обитель зла: Последняя глава
Resident Evil: The Final Chapter600 000498325 000 000