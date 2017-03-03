Эми Экер («Ангел», «Подозреваемый») снова противостоит правительству — на этот раз не в образе гениальной Рут, а в статусе матери необычного семейства. Актриса сыграет главную женскую роль в супергеройском проекте от телеканала FOX и Marvel.

Приключенческий боевик повествует о скрывающейся от злобного правительства семье, воспитывающей детей с суперспособностями. Познакомившись за время своих скитаний с участниками широкой подпольной сети людей-мутантов, главные герои вливаются в их общую борьбу за выживание. Эми Экер перевоплотится в Кейт Стюарт — супругу Рида Стюарта и мать их сверходарённых детей-подростков.

Наряду с Эми Экер в актёрский состав проекта вошли Эмма Дюмон в роли девушки-мутанта Полярис и Перси Хайнс Уайт, который сыграет подростка-интроверта Энди. Ранее кастинг-лист сериала пополнился Шоном Тилом, Стивеном Мойером, Натали Элин Линд, Джейми Чанг и Блэром Редфордом.

Режиссёр-сценарист киновселенной «Люди Икс» Брайан Сингер снимет пилотный эпизод по сценарию шоураннера проекта Мэтта Никса («Чёрная метка»). Оба выступают исполнительными продюсерами наряду с Джефом Лоэбом, Джеймсом Чори и продюсерами «Дэдпула» Саймоном Кинбергом и Лорен Шулер Доннер. Производство возглавляют 20th Century Fox Television и Marvel Television.