 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Объявлена дата выхода сериала «Американские боги» Открытие канала «КГ-Портала» в Telegram Дата выхода NieR: Automata на PC сдвинулась на неопределённый срок Иван Реон сыграет в «Нелюдях» от Marvel и ABC Открытие канала «Афиша „Трёх дебилов“» и обсуждение фильма «Майор Гром» в прямом эфире
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Стивен Мойер записался в пилот супергеройского боевика от Marvel и FOX

Основной актёрский состав безымянного совместного проекта Marvel и телеканала FOX продолжает расширяться — сериал по вселенной «Люди Икс» заполучил в исполнители одной из главных ролей Стивена Мойера («Настоящая кровь»).

История повествует о семье, где обычные родители воспитывают детей-мутантов со сверхсилами. Узнав об их невероятных способностях, секретный правительственный спецотдел высылает за детьми своих агентов. Пустившись в бега, главные герои знакомятся с участниками подпольной организации людей-мутантов и вместе с ними начинают борьбу за выживание. Мойер сыграет Рида — отца семейства и честолюбивого адвоката из окружной прокуратуры, которому нелегко совмещать требования на работе с заботой о домочадцах.

Стивен Мойер присоединился к ранее записавшимся в проект Блэру Редфорду и Джейми Чанг, которые сыграют мутантов-подпольщиков.

Режиссирует пилот Брайан Сингер («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис») по сценарию шоураннера проекта Мэтта Никса («Чёрная метка»). Оба числятся исполнительными продюсерами сериала наряду с Джефом Лоэбом, Джеймсом Чори, Саймоном Кинбергом и Лорен Шулер Доннер. Производственным процессом руководят 20th Century Fox Television и Marvel Television.

1 Обсудить
 24 февраляДжейми Чанг телепортировалась в проект Marvel о Людях Икс 10 февраляБлэр Редфорд сыграет мутанта в пилоте совместного проекта Marvel и FOX 25 январяБрайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Главные сериалы лета 2014
 
Кино Постеры: «Срочное уведомление», «Рычаг», «Спаси меня», «Настоящая кровь», «Дневники Вампира», «Сверхъестественное», «Холм одного дерева», «Сплетница», «Тайны Смолвиля» и «90210 (2008)»
 
Кино Постеры: «Настоящая кровь», «Красавцы», «Копы-новобранцы», «Никита» и «Гигант»

Тоже интересно

 
Кино Кадры из фильма «Терминатор. Генезис»
 
Кино Промо-арт фильма «Черепашки-ниндзя 2»
 
Аниме ЕВА-107
 
Телеовощи. Выпуск 47
 
КиноАниме Второй трейлер фильма «Атака титанов»
 
Аниме ЕВА-197: Долги по OVA
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика