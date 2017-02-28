Основной актёрский состав безымянного совместного проекта Marvel и телеканала FOX продолжает расширяться — сериал по вселенной «Люди Икс» заполучил в исполнители одной из главных ролей Стивена Мойера («Настоящая кровь»).

История повествует о семье, где обычные родители воспитывают детей-мутантов со сверхсилами. Узнав об их невероятных способностях, секретный правительственный спецотдел высылает за детьми своих агентов. Пустившись в бега, главные герои знакомятся с участниками подпольной организации людей-мутантов и вместе с ними начинают борьбу за выживание. Мойер сыграет Рида — отца семейства и честолюбивого адвоката из окружной прокуратуры, которому нелегко совмещать требования на работе с заботой о домочадцах.

Стивен Мойер присоединился к ранее записавшимся в проект Блэру Редфорду и Джейми Чанг, которые сыграют мутантов-подпольщиков.

Режиссирует пилот Брайан Сингер («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис») по сценарию шоураннера проекта Мэтта Никса («Чёрная метка»). Оба числятся исполнительными продюсерами сериала наряду с Джефом Лоэбом, Джеймсом Чори, Саймоном Кинбергом и Лорен Шулер Доннер. Производственным процессом руководят 20th Century Fox Television и Marvel Television.