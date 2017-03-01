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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Шон Тил сыграет мутанта в сериале о Людях Икс от FOX

Не прошло и двух дней с тех пор, как Syfy объявил о закрытии сериала-новичка «Корпорация», а исполнитель главной роли уже устроился в другой, предположительно более успешный проект — Шон Тил включён в основной актёрский состав безымянного сериала от FOX и Marvel по вселенной «Люди Икс».

Приключенческий боевик расскажет о непростой семье, где обычные родители растят детей со сверхспособностями. Узнав о существовании юных мутантов, правительственная организация отсылает за ними своих спецагентов, и семейству приходится пуститься в бега. Укрыться от врагов главным героям помогают мутанты-подпольщики, которые ведут тяжёлую борьбу за выживание.

Шон Тил сыграет Маркоса Диаса по прозвищу Эклипс — нового мутанта во вселенной Marvel, энергичного и волевого бойца, которого порой захлёстывают эмоции. Сверхсила Диаса заключается в его способности поглощать фотоны и управлять ими.

В основной актёрский состав наряду с Шоном Тилом вошли Стивен Мойер, Джейми Чанг и Блэр Редфорд.

Сценарий пилота пишет шоураннер проекта Мэтт Никс («Чёрная метка»). Первый эпизод снимет Брайан Сингер («Люди Икс: Дни минувшего будущего»). Оба выступают исполнительными продюсерами наравне с главой Marvel TV Джефом Лоэбом, Джеймсом Чори, Саймоном Кинбергом и Лорен Шулер Доннер. Производством руководят 20th Century Fox Television и Marvel Television.

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 27 февраляSyfy закрыл сериал «Корпорация» после первого сезона 28 февраляСтивен Мойер записался в пилот супергеройского боевика от Marvel и FOX 24 февраляДжейми Чанг телепортировалась в проект Marvel о Людях Икс
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