ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 8: Концовки

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Содержание
|03:21 —
|«Код Гиасс», «Валврейв», «Тетрадь смерти»
|20:29 —
|«Хаматора», «Альдноа.Зеро», «Татами», «Трапеция», «Гачамэн: Толпы», «Буря потерь», «По ту сторону стекла», «Класс убийств», сериалы Маэды
|37:05 —
|«По велению студсовета», «Токийский гуль», «Берсерк»
|47:08 —
|«Клеймор», «Гантз», «Триган», «Бтум!»
|58:03 —
|«Эф», «Торадора», «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу», «Брошенный кролик», «Гуррен-Лаганн»
|1:09:16 —
|Финалы без яиц, «Сумрачная дева Амнезии», «Стальной алхимик», «Безответственный капитан Тайлор», «Махороматик» и драматичные концовки, «Евангелион», «Ганбастер» и «Дайбастер», «Нана», «Фантом», «X/1999».
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