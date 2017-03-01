Анонс SteamWorld Dig 2

Инди-студия Image & Form Games, известная исключительно играми в придуманном ими сеттинге под названием SteamWorld, решили отдохнуть от постоянной смены жанров с каждым новым произведением и взялись за производство своего первого сиквела. И поскольку сиквелом этим будет SteamWorld Dig 2, сейчас мы позволим себе процитировать отзыв, дополняющий нашу рецензию на первую часть и доходчиво объясняющий всю её суть.

SteamWorld Dig — настолько идеальный и концентрированный пример произведения, паразитирующего на идеях «Коробки Скиннера», что любая MMORPG обзавидуется. Игрока просят выполнять простенькую, ненапрягающую рутинную работу (дробить камни), платя за это частыми, но нерегулярными и варьирующимися суммами... тратящимися на то, чтобы прокачивать персонажа и учить его выполнять простенькую, не напрягающую рутинную работу быстрее и эффективнее, получая всё большие (но по-прежнему нерегулярные и варьирующиеся суммы). Повторять 4-5 часов, которые требуются на полную вычистку пещер от любых намёков на драгоценные камни.

Тут бы обматерить авторов за попытки использовать подсознательные психологические трюки, чтобы манипулировать геймерами... но зачем? Да, мы люди. Да, умело используя особенности людского мозга можно сделать им приятно, не прилагая особых усилий. Можно этому сопротивляться, тоже верно. А можно расслабиться и получить-таки это самое удовольствие. Тем более что SteamWorld Dig — не из тех творений, что пытаются поработить на недели и месяцы, высасывая деньги и время. Это короткая, одноразовая игра, заканчивающаяся куда раньше, чем её простенькая, не напрягающая рутинная работа теряет свой шарм. И это по-своему здорово.

Сами решайте, привлекает ли вас перспектива познакомиться с сиквелом такой вот игры поближе. И если решите, что ответ — да, то бегите покупать Nintendo Switch, ведь SteamWorld Dig 2 вошла в ряд инди-проектов, ставших временными эксклюзивами выходящей через пару дней системы.