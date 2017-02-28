Многосерийный супергеройский боевик «Нелюди» отыскал подходящего кандидата на роль Чёрного грома — главного героя сыграет Энсон Маунт («Ад на колёсах»).

Совместный проект IMAX, ABC Studios и Marvel расскажет о не известных ранее эпических приключениях Чёрного грома (Энсон Маунт) и королевской семьи из Аттилана. Чёрный гром — государь Нелюдей, обладающий таким мощным голосом, что даже его шёпот может обратить в руины целый город. Раса обладающих сверхспособностями существ появилась во вселенной Marvel в 1965 году благодаря авторам Стэну Ли и Джеку Кирби.

Энсон Маунт присоединился к ранее записавшемуся в актёрский состав проекта Ивану Реону, который сыграет Максимуса — родного брата Чёрного грома и главного антагониста.

Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером числится Скотт Бак («Рим», «Железный кулак»). Первый и второй эпизоды, предназначенные для показа в кинотеатрах IMAX в сентябре, срежиссирует Роэль Рейн («Чёрные паруса»). Глава Marvel TV Джеф Лоэб и Джеймс Чори («Сорвиголова», «Легион») также выступают исполнительными продюсерами проекта.