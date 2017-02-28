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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Энсон Маунт станет Чёрным громом в «Нелюдях» от Marvel и IMAX

Многосерийный супергеройский боевик «Нелюди» отыскал подходящего кандидата на роль Чёрного грома — главного героя сыграет Энсон Маунт («Ад на колёсах»).

Совместный проект IMAX, ABC Studios и Marvel расскажет о не известных ранее эпических приключениях Чёрного грома (Энсон Маунт) и королевской семьи из Аттилана. Чёрный гром — государь Нелюдей, обладающий таким мощным голосом, что даже его шёпот может обратить в руины целый город. Раса обладающих сверхспособностями существ появилась во вселенной Marvel в 1965 году благодаря авторам Стэну Ли и Джеку Кирби.

Энсон Маунт присоединился к ранее записавшемуся в актёрский состав проекта Ивану Реону, который сыграет Максимуса — родного брата Чёрного грома и главного антагониста.

Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером числится Скотт Бак («Рим», «Железный кулак»). Первый и второй эпизоды, предназначенные для показа в кинотеатрах IMAX в сентябре, срежиссирует Роэль Рейн («Чёрные паруса»). Глава Marvel TV Джеф Лоэб и Джеймс Чори («Сорвиголова», «Легион») также выступают исполнительными продюсерами проекта.

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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