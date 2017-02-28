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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Рашель Лефевр пополнила актёрский состав триллера «Судный день» от ABC

Рашель Лефевр (фильмы франчайза «Сумерки», сериал «Под куполом») утверждена на одну из главных ролей в триллере ABC «Судный день».

После терактов 11 сентября 2001 года американское правительство создало секретный «мозговой центр» из лучших креативных умов страны, перед которым поставлена задача разработать сценарии различных угроз национальной безопасности и их возможных решений. Гипотетические идеи гениев оказываются настолько потенциально опасными, что программу приходится свернуть. Но когда один из сценариев воплощается в жизнь, команду собирают вновь для предотвращения катастроф, которые они сами же и придумали.

Рашель Лефевр досталась роль прагматичной, проницательной и жутко умной Фэй — заместителя директора по внутренней безопасности, не питающей особой любви к команде гениев из «мозгового центра».

Над сценарием трудятся Марк Бьянчулли и Ви Джей Бойд, режиссёрское кресло займёт Хоаким Роннинг («Марко Поло»). Кэрол Мендельсон («C.S.I. Место преступления») числится исполнительным продюсером проекта. Производственный процесс курирует Sony TV.

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