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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Лиа Мишель покидает «Королев крика» ради безымянной комедии на ABC

Пока чёрная комедия от FOX «Королевы крика» ожидает вердикта канала о продлении на третий сезон, одна из ведущих актрис сериала Лиа Мишель получила разрешение от его создателя Райана Мёрфи покинуть проект, даже если он будет продолжен.

Мишель предложили одну из главных ролей в пока безымянном комедийном сериале на телеканале ABC. Это история рэпера Кортни Роуза, затеявшего участие в выборах на пост мэра ради рекламы своего нового альбома и неожиданно победившего. Кортни в исполнении Брэндона Майкла Холла («В поиске», «Помнить всё») оказывается отличным руководителем, которому по плечу изменить жизнь города к лучшему. Роль Лиа Мишель пока не раскрывается, однако ранее предполагалось, что она воплотит на экране образ главы правительственного аппарата Валентины Флорес.

Сценарий пилотного эпизода написал Джереми Бронсон («Просто нет слов»). Режиссирует Джеймс Гриффитс («Галавант»). Оба также выступают исполнительными продюсерами проекта совместно с Дэвидом Диггсом («Гамильтон»), Джейми Тарсес и Скоттом Стубером. Производственный процесс на контроле у ABC Studios.

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