Второй сезон сериала-антологии «Американская история преступлений» от кабельного канала FX и Райана Мёрфи зачислил в свой кастинг-лист ещё одного известного актёра — к недавно зачисленной в проект Аннетт Бенинг присоединился Мэттью Бродерик (фильмы «Вне правил», «Манчестер у моря», сериал «Американская семейка»).

Вторая телеглава с подзаголовком «Катрина» расскажет о последствиях одноимённого разрушительного урагана, обрушившегося на Новый Орлеан в 2005 году. Бродерик сыграет Майкла Д. Брауна — главу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), которому пришлось иметь дело с катастрофическими разрушениями, причинёнными стихийным бедствием.

Исполнительными продюсерами проекта наряду с Мёрфи («Американская история ужасов», «Королевы крика») выступают Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон. Производственный процесс контролируют Fox 21 Television Studios и FX Productions.

Премьера второго сезона «Американской истории преступлений» состоится не раньше следующего года. По словам главы FX Джона Ландграфа, основные причины — сценарий (написание текста, удовлетворяющего запросы всех вовлечённых в процесс, занимает у авторов много времени) и погода (съёмки в Новом Орлеане из-за угрозы ураганов возможны лишь в определённое время года).