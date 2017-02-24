«Три тёмные короны» для студии 20th Century Fox

Студия 20th Century Fox приобрела права на экранизацию серии романов Кендари Блэйк «Три тёмные короны» (Three Dark Crowns). Несмотря на название, первоисточник не является трилогией, алчный автор планирует выпустить четыре книги.

Производственная компания Шона Леви 21 Laps («Прибытие») продюсирует проект.

Один раз в поколение на острове Феннбирн рождаются тройняшки: все три — наследственные королевы с равными правами на трон и каждая из них обладает особым магическим талантом. Мирабелла — могущественный элементаль, способная по щелчку пальцев вызывать пламя и разрушительные ураганы. Катарина — отравительница, имеющая иммунитет ко всем известным ядам. Арсино управляет растениями (может по желанию распускать розы) и повелевает львами (надеемся, на острове водятся львы).

Но корону получит самая достойная, то есть — самая живая. Одна из сестёр должна взять власть силой, а проигравшие получают уютную могилу. В день шестнадцатилетия тройняшки начнут убивать друг друга, победитель возьмёт всё, а проигравшие — ничего.