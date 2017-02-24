Пилотный эпизод криминальной драмы Курта Саттера «Майянцы» на кабельном канале FX обрёл исполнителя роли главного героя — подходящей кандидатурой оказался Джей Ди Пардо («Революция»).

Спин-офф прославленных «Сынов анархии», события в котором разворачиваются после произошедшего в финале семисезонного оригинала, расскажет о байкерском клубе «Майанцы». Джей Ди Пардо перевоплотится в главного героя истории Эзекиэля «Эза» Рейеса — одержимого местью молодого латиноамериканца, оказавшегося жертвой махинаций группировки, орудующей на границе Мексики и Калифорнии. Все чаяния и надежды его семьи были уничтожены «майянцами». Месть Рейеса толкает его к судьбе, о которой он никогда не думал, но которая теперь неминуема.

Пардо присоединился к ранее записавшимся в актёрский состав проекта Эдварду Джеймсу Олмосу, Джону Ортису и Клейтону Карденасу.

Саттер срежиссирует пилотный эпизод, по сценарию, написанному в соавторстве с Элджином Джеймсом; также оба числятся исполнительными продюсерами проекта. Производством займутся Fox 21 Television Studios и FX Productions. Съёмки стартуют в марте в Лос-Анджелесе.