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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джей Ди Пардо сыграет главную роль в спин-оффе «Сынов Анархии» от FX

Пилотный эпизод криминальной драмы Курта Саттера «Майянцы» на кабельном канале FX обрёл исполнителя роли главного героя — подходящей кандидатурой оказался Джей Ди Пардо («Революция»).

Спин-офф прославленных «Сынов анархии», события в котором разворачиваются после произошедшего в финале семисезонного оригинала, расскажет о байкерском клубе «Майанцы». Джей Ди Пардо перевоплотится в главного героя истории Эзекиэля «Эза» Рейеса — одержимого местью молодого латиноамериканца, оказавшегося жертвой махинаций группировки, орудующей на границе Мексики и Калифорнии. Все чаяния и надежды его семьи были уничтожены «майянцами». Месть Рейеса толкает его к судьбе, о которой он никогда не думал, но которая теперь неминуема.

Пардо присоединился к ранее записавшимся в актёрский состав проекта Эдварду Джеймсу Олмосу, Джону Ортису и Клейтону Карденасу.

Саттер срежиссирует пилотный эпизод, по сценарию, написанному в соавторстве с Элджином Джеймсом; также оба числятся исполнительными продюсерами проекта. Производством займутся Fox 21 Television Studios и FX Productions. Съёмки стартуют в марте в Лос-Анджелесе.

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 14 февраляЭдвард Джеймс Олмос снимется в «Майянцах» Курта Саттера 2 декабря 2016 годаFX снимет пилотный эпизод «Майянцев» Курта Саттера 26 августа 2015 годаКурт Саттер задумал спин-офф «Сынов анархии»
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