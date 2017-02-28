Дайджесты новостей русского кино внезапно стали из еженедельных ежемесячными (но мы работаем над исправлением ситуации). Итак, сегодня в выпуске: мистика с элементами стимпанка, мистика Святослава Подгаевского, мистика Стивена Кинга и Виктор Цой (без мистики). Поехали!

Стимпанк и магия

Удивительная кинокомпания Kinodanz, которая до сих пор не выпустила в прокат ни одного фильма (впрочем, первый — «Танцы насмерть» — выйдет уже 16 марта), но имеет их в разработке аж четыре (причём все фантастические или фэнтезийные, а значит, недешёвые), взялась ещё и за пятый — очередное фэнтези под названием Эбигейл.

Девушка Эбигейл живёт в изолированном от внешнего мира городке и мечтает найти отца, которого много лет назад увели в неизвестном направлении представители местных властей (якобы он заболел во время некой загадочной эпидемии). В своих поисках Эби открывает удивительную правду: оказывается, в городе действует магия, да и сама героиня обладает невероятными способностями, о которых раньше не знала.

Режиссёром фильма выступает Александр Богуславский (сериал «Выжить после»). Играют Тинатин Далакишвили, Риналь Мухаметов, Артём Ткаченко, Равшана Куркова, Ксения Кутепова, Глеб Бочков, Оливье Сиу, Сесиль Плеже, Никита Дювбанов, Никита Тарасов и некий неназванный голливудский артист.

Сеттинг картины будет напоминать Европу начала XX века с элементами стимпанка, а магия в нём будет действовать по каким-то оригинальным правилам.

Выпустить кино собираются уже в следующем году.

Святослав Подгаевский вскроет «Конверт»

Режиссёр Святослав Подгаевский (фильмы «Пиковая дама: Чёрный обряд», «Владение 18») работает над новым мистическим триллером под названием Конверт про молодого водителя, который выбрасывает в помойку попавший к нему по ошибке конверт с письмом, после чего этот конверт начинает его непостижимым образом преследовать.

Режиссёр обещает атмосферу в духе триллеров Дэвида Финчера и неожиданный сюжетный твист в финале.

Играют в «Конверте» Игорь Лизенгевич, Юлия Пересильд, Ольга Медынич, Сергей Барковский, Дмитрий Куличков, Алексей Кирсанов, Диана Енакаева, Варвара Бородина и Станислав Лесной.

Последний фильм режиссёра Подгаевского «Невеста» получился куда слабее его же предпоследнего фильма «Пиковая дама» (но справедливости ради, всё равно лучше подавляющего большинства российских хорроров), так что новый проект особенно важен: по нему можно будет судить, какой из двух предыдущих был случайностью, а какой — закономерностью. Выход «Конверта» запланирован уже на эту осень.

Цой жив!

Режиссёр международного уровня Кирилл Серебренников («Ученик»), у которого никак не складывается кино про Чайковского, приступил к работе над кинобиографией другого известного музыкального деятеля — безымянным фильмом про Виктора Цоя.

Сюжет расскажет о ранних годах музыканта, когда он играл в группе «Палата № 6», пел в электричках, готовился к записи первого альбома и знакомился с людьми, которые сыграют ключевые роли в его судьбе. В саундтреке будут, понятно, звучать песни самого Цоя, а также западных музыкантов, которые повлияли на его творчество.

Сейчас идёт подготовительный этап, съёмки должны стартовать в августе в Питере, а выпустить кино планируют осенью следующего года.

Иван И. Твердовский устроит «Подброс»

Молодой, но уже сделавший себе имя в фестивальной среде режиссёр Иван И. Твердовский («Класс коррекции», «Зоология») написал сценарий и готовится снимать криминальную драму с элементами боевика и фантастики под рабочим названием Подброс (Jumpman для международного рынка).

Главный герой Денис зарабатывает тем, что «подбрасывает» себя под заказанные ему проезжающие машины, а потом получает свою долю от «трясущих» несчастного водителя полицейских, врачей скорой помощи, судей и чиновников. Причём работа эта не доставляет Денису особых неудобств, потому что у него здорово снижен болевой порог: он почти ничего не чувствует. Но в один прекрасный день герой теряет свою «сверхспособность», и теперь ему предстоит переосмыслить собственную жизнь.

Съёмки фильма с бюджетом 1,5 миллиона долларов стартуют в Москве в августе.

Стивен Кинг и Александр Домогаров

И завершаем мы нашу сегодняшнюю подборку опять новостью про начинающих кинематографистов: молодой режиссёр Александр Домогаров-младший (который больше всего известен ролью Лыжника во всех частях франчайза «Ёлки») работает над короткометражной экранизацией рассказа Стивена Кинга Suffer the Little Children. В России у рассказа есть несколько вариантов перевода названия, для фильма авторы выбрали Пустите детей (кстати, по ссылке лежит весьма качественный и атмосферный трейлер).

Сюжет рассказывает про строгую пожилую учительницу, которой вдруг начинает казаться (или не казаться?), что ученики в её классе больше не дети, а ужасные чудовища, преследующие свои загадочные цели и мучающие по ходу дела немолодого педагога.

Играют в фильме Татьяна Кузнецова, Александр Ильин, Павел Курочкин и Энтони Бэшоу. Короткометражка будет выложена в свободный доступ уже этой весной.