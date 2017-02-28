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Ubisoft работает над игрой по «Аватару»

Внимание, внимание! Издательство Ubisoft договорилось с Джеймсом Кэмероном, Lightstorm Entertainment и FoxNext о совместной разработке крупнобюджетной игры по «Аватару»! Создание проекта возглавит студия Ubisoft Massive, чьим прошлым блокбастером была The Division (как раз получившая последнее входящее в сезонный пропуск дополнение), но в остальном о разработке пока почти нет информации — рановато, видать. Разве что мы можем представить вам небольшой фрагмент из пресс-релиза и пару цитат от связанных с проектом деятелей, а также напомнить, что это уже не первый раз, когда Ubisoft делала игру по «Аватару» — просто прошлый случай никто явно не хочет вспоминать.

Кэмерон и Lightstorm приняли решение о сотрудничестве с Massive, увидев ранний прототип игры, сделанный на уникальном движке Snowdrop, с которым работает эта студия. Snowdrop разработан специально для создания ультра-реалистичного антуража в видеоиграх и обладает исключительными возможностями для изображения детализированных объектов и создания глобального освещения, анимации разрушений и множества других визуальных эффектов. Все это было использовано при разработке The Division и множества других неанонсированных проектов Ubisoft.

Цитата из пресс-релиза

Выпустив первый фильм «Аватар», Джеймс Кэмерон вместе с Lightstorm Entertainment изменили наше представление о том, насколько мощного эффекта присутствия можно добиться в кино. Последующие фильмы и игры, по замыслу создателей, должны стать не менее масштабными проектами. Это очень воодушевляет. Для нас большая часть — работать с этими мастерами, ведь нам доверили создать игру, достойную стать частью вселенной «Аватара».

Дэвид Полфельд, управляющий директор студии Massive

Больше всего в Massive меня поразило то, насколько эта команда предана своему делу. А еще — возможности движка Snowdrop. Я уверен, что специалисты студии Ubisoft Massive Entertainment — именно те люди, которые сумеют воссоздать притягательный и опасный мир Пандоры.

Джеймс Кэмерон

А, ну и видео с анонсом у нас тоже есть:

 
 
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