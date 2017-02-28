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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Бенедикт Камбербэтч — актёр и продюсер мини-сериала от Showtime и Sky Atlantic

Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»), участвующий в громких голливудских проектах, не ограничивается ролями в большом кино. Об этом свидетельствует его желание поучаствовать в качестве исполнительного продюсера и актёра в пятисерийном мини-сериале «Мелроуз» от Showtime и Sky Atlantic. Об этом сегодня заявил президент Showtime Networks Inc. Дэвид Невинс.

Комедийная драма, основанная на серии полуавтобиографических романов Эдварда Сент-Обина, представит Бенедикта Камбербэтча в роли Патрика Мелроуза — обладающего прекрасным чувством юмора плейбоя-аристократа, шаг за шагом преодолевающего тяжёлые психологические травмы, полученные в детстве и юношестве. Каждая серия будет описанием одного насыщенного событиями дня из жизни главного героя.

Адаптацией литературного первоисточника займётся Дэвид Николс («Один день»). Исполнительными продюсерами наравне с Камбербэтчем выступят Рэйчел Хоровитц («Человек, который изменил всё») и Адам Экланд. Съёмки начнутся в августе и пройдут в Нью-Йорке, Лондоне и на юге Франции.

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