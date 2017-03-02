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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

«Трон 3» стал бы фильмом про вторжение из компьютера

Режиссёр Джозеф Косински («Обливион», «Трон: Наследие») рассказал каким мог быть «Трон 3»:

Мы были в хорошей форме и закончили сценарий процентов на восемьдесят. Нам оставалось восемь или девять месяцев до начала съёмок и было время довести сценарий до ума. Больше всего меня вдохновляла концепция: это был фильм про вторжение, только из компьютерного мира, а не обычным способом. Мы намекнули на это, когда вытащили Кворру в реальный мир в конце сиквела, а план развития сюжета «Трона 3» был таков: первый акт разворачивался в нашем мире, второй — в мире или мирах Трона и заключительный акт опять переносил нас в реальность. Думаю, что наша задумка позволила бы раскрыть идею Трона очень достойным для больших экранов способом. Ещё была интересная линия персонажа Кворры, которая, пожив несколько лет в реальном мире, пытается понять, где её настоящий дом.

Косински подтвердил, что студия Disney закрыла проект по финансовым причинам, но по-прежнему верит в лучшее:

«Трон 3» сейчас в криогенном сне. Где-то там, но не мёртвый. Сидит и ждёт, когда наступит правильное время. Вы же помните, когда мы работали над «Троном: Наследием», боссы Disney не владели Marvel и Lucasfilm. С точки зрения студии у тебя есть ограниченное количество денег и сроков для съёмок фильмов. И если вы можете сделать спин-офф «Звёздных войн» или очередное кино во вселенной Marvel, которые отлично покажут себя в прокате, то зачем тебе «Трон»? Я думаю, что «Трон 3» тоже не провалится, но будет ли он настолько успешен, как остальные студийные проекты. У Disney хватает прибыльных франчайзов, поэтому сейчас там нет места «Трону», но это не значит, что на нём поставили крест навсегда.

Напомним, что производство «Трона 3» прикрыли в мае 2015 года.

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 11 сентября 2015 годаДжозеф Косински снял трейлер дополнения Destiny: The Taken King 31 марта 2015 года«ТРОН 3» станет «ТРОНом: Вознесением» 11 марта 2015 года«ТРОН-3» готовится к осеннему рывку
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