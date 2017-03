EA и Dice обнародовали подробности всех четырёх дополнений, входящих в Premium Pass к Battlefield 1. Ранее разработчики уже предлагали ознакомиться с информацией касательно первого DLC, целиком и полностью посвящённого французской стороне конфликта. Но как минимум в России игровое сообщество с воодушевлением ждало новостей о добавлении в проект возможности увидеть все ужасы войны с точки зрения солдат царской армии начала 20 века. Что ж, теперь мы знаем, что уже во втором дополнении («Во имя Царя») игроки смогут с винтовкой Мосина наперевес принять участие в нескольких значительных битвах первой мировой.

Давайте более подробно взглянем на будущие дополнения, входящие в Premium Pass к Battlefield 1:

«Они не пройдут» (They Shall Not Pass)

Возглавьте одну из самых свирепых армий Первой мировой войны — армию Франции. Вас ждет кровавая мясорубка под Верденом, жестокая и бессмысленная бойня у форта де Во, в траншеях, заполненных отравляющим газом, а также участие в самом массовом танковом сражении этой войны на берегах Эны.

«Во имя царя» (In the Name of the Tsar)

Отправьтесь на самый протяженный фронт Первой мировой, где воюет армия России. Вам предстоит совершить легендарный Брусиловский прорыв в Галиции, принять участие в операции «Альбион» на архипелаге в холодном Балтийском море, и брать штурмом заснеженный перевал Лупков.

«Волны перемен» (Turning Tides)

Примите участие в морских сражениях Первой мировой, ведя в бой эскадренный миноносец нового образца. Вы также освоите управление воздушным судном береговой охраны, участвующим в боевых взаимодействиях на земле, в воздухе и на море. Пойдите в отчаянное наступление на Зебрюгге и высадите войска на берег в ходе Дарданелльской операции у Галлиполи.

«Апокалипсис» (Apocalypse)

Это будет самая ужасная битва Первой мировой войны. Захватите спорную территорию, используя примитивные инструменты и уникальное вооружение, созданное от отчаяния и безысходности. Этот кошмарный эпизод Великой войны походит на кромешный ад. Вам покажется, что наступил конец света.

