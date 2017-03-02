 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera ЕВА-204. Интервью с Евгением Кольчугиным из издательства «Истари Комикс» Объявлена дата выхода сериала «Американские боги» Персонажей Mass Effect: Andromeda почти нет в посвящённом им ролике Диванные анимешники. Выпуск 5: «Красная черепаха»
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Battlefield 1 — состав Premium Pass и временная демоверсия
3
Обложки игры Battlefield 1

EA и Dice обнародовали подробности всех четырёх дополнений, входящих в Premium Pass к Battlefield 1. Ранее разработчики уже предлагали ознакомиться с информацией касательно первого DLC, целиком и полностью посвящённого французской стороне конфликта. Но как минимум в России игровое сообщество с воодушевлением ждало новостей о добавлении в проект возможности увидеть все ужасы войны с точки зрения солдат царской армии начала 20 века. Что ж, теперь мы знаем, что уже во втором дополнении («Во имя Царя») игроки смогут с винтовкой Мосина наперевес принять участие в нескольких значительных битвах первой мировой.

Давайте более подробно взглянем на будущие дополнения, входящие в Premium Pass к Battlefield 1:

«Они не пройдут» (They Shall Not Pass)

Возглавьте одну из самых свирепых армий Первой мировой войны — армию Франции. Вас ждет кровавая мясорубка под Верденом, жестокая и бессмысленная бойня у форта де Во, в траншеях, заполненных отравляющим газом, а также участие в самом массовом танковом сражении этой войны на берегах Эны.

«Во имя царя» (In the Name of the Tsar)

Отправьтесь на самый протяженный фронт Первой мировой, где воюет армия России. Вам предстоит совершить легендарный Брусиловский прорыв в Галиции, принять участие в операции «Альбион» на архипелаге в холодном Балтийском море, и брать штурмом заснеженный перевал Лупков.

«Волны перемен» (Turning Tides)

Примите участие в морских сражениях Первой мировой, ведя в бой эскадренный миноносец нового образца. Вы также освоите управление воздушным судном береговой охраны, участвующим в боевых взаимодействиях на земле, в воздухе и на море. Пойдите в отчаянное наступление на Зебрюгге и высадите войска на берег в ходе Дарданелльской операции у Галлиполи.

«Апокалипсис» (Apocalypse)

Это будет самая ужасная битва Первой мировой войны. Захватите спорную территорию, используя примитивные инструменты и уникальное вооружение, созданное от отчаяния и безысходности. Этот кошмарный эпизод Великой войны походит на кромешный ад. Вам покажется, что наступил конец света.

Цитата из пресс-релиза

Предстоящие DLC предложат дальнейшее развитие глобального конфликта и добавит в игру 16 многопользовательских карт, 20 видов вооружения и новые классы. Ну а все обладатели Premium Pass к Battlefild 1 получат двухнедельный ранний доступ к каждому дополнению, 14 боевых наборов Superior Battlepack и приоритетный доступ к игровым серверам.

А специально для тех, кто ещё не определился с покупкой игры, EA и Dice объявили о запуске пробной версии для PC и Xbox One с 3 по 5 марта. Только вот условия доступа будут довольно сильно отличаться между двумя версиями. Подписчики Xbox Live Gold смогут играть как сигле, так и в мультиплеере без временных ограничений, пока обладатели PC будут иметь в своём распоряжении лишь 10 часов сетевой игры на двух картах и первые две военные истории из одиночной кампании.

К сожалению, о датах выхода предстоящих DLC пока нет информации.

+ Обсудить
Темы
 
Галерея Battlefield 1 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 18 ноября 2016 годаРецензия на игру Battlefield 1
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Дебютный трейлер игры Battlefield 1
 
Список игр, заточенных под PS4 Pro на старте
 
Battlefield превратят в сериал

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Механик: Воскрешение»
 
Кино Альфред остаётся с Бэтменом и полным собранием злодеев
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 107: Дебилы с машиной времени
 
Кино Тизер фильма «Стив Джобс»
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 94: Организация «Не идиоты»
 
Кино Кадры из фильма «Механик: Воскрешение»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика