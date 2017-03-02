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Анонсирован ремастер гонки Baja: Edge of Control

А у нас очередное пополнение в стане обновленных версий давно вышедших игр. THQ Nordic предлагает перенестись в 2008 год, взять в руки руль от багги и прокатиться по бездорожью в переиздании давно позабытой игры Baja: Edge of Control.

Давайте же разберёмся, что ждёт нас в Baja: Edge of Control HD:

  • Поддержка 4К разрешения;
  • Улучшение графической составляющей: текстур, детализации, частоты кадров, освещения, теней, погодных эффектов;
  • Разделённый экран на четверых игроков и полноценная поддержка мультиплеера;
  • Большое количество автомобилей на выбор;
  • Более 100 различных трасс.
  • Свободный режим, который позволит игрокам самим выбирать точки маршрута для исследования мира.
  • Множество возможностей для тюнинга автомобиля.

У Baja: Edge of Control HD пока нет точной даты выхода, но представители издателя обмолвились, что их симулятор пыльных дорог может выйти на PS4 и Xbox One уже этой весной.

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Кадры из игры Baja: Edge of Control HD
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Галерея Baja: Edge of Control HD (PlayStation 4, Xbox One)
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