Анонсирован ремастер гонки Baja: Edge of Control

А у нас очередное пополнение в стане обновленных версий давно вышедших игр. THQ Nordic предлагает перенестись в 2008 год, взять в руки руль от багги и прокатиться по бездорожью в переиздании давно позабытой игры Baja: Edge of Control.

Давайте же разберёмся, что ждёт нас в Baja: Edge of Control HD:

Поддержка 4К разрешения;

Улучшение графической составляющей: текстур, детализации, частоты кадров, освещения, теней, погодных эффектов;

Разделённый экран на четверых игроков и полноценная поддержка мультиплеера;

Большое количество автомобилей на выбор;

Более 100 различных трасс.

Свободный режим, который позволит игрокам самим выбирать точки маршрута для исследования мира.

Множество возможностей для тюнинга автомобиля.

У Baja: Edge of Control HD пока нет точной даты выхода, но представители издателя обмолвились, что их симулятор пыльных дорог может выйти на PS4 и Xbox One уже этой весной.