«Серебряный страж» — авторы, сэйю

Продукты китайской развлекательной индустрии постепенно закрепляются на ниве аниме: 1 апреля на экраны выходит адаптация ещё одного популярного в Поднебесной комикса «Серебряный страж» (Gin no Guardian), анонсированная ещё в декабре 2015 года, и за прошедшее с тех пор время почти полностью сменившая основной авторский состав.

Парень по имени Суи Гин хоть и беден, но является одним лучших игроков в онлайновые видеоигры. Но об этом не знает никто, кроме его одноклассницы Рику Леи. Однажды она передаёт ему таинственное устройство, но прежде чем успевает хоть что-то объяснить, её похищают, а сам Суи Гин попадает в череду неприятностей. В поисках способа спасти девушку, он случайно включает устройство, позволяющее ему «нырять» в мир новой виртуальной игры.