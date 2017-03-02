«Серебряный страж» — авторы, сэйю

Продукты китайской развлекательной индустрии постепенно закрепляются на ниве аниме: 1 апреля на экраны выходит адаптация ещё одного популярного в Поднебесной комикса «Серебряный страж» (Gin no Guardian), анонсированная ещё в декабре 2015 года, и за прошедшее с тех пор время почти полностью сменившая основной авторский состав.
Парень по имени Суи Гин хоть и беден, но является одним лучших игроков в онлайновые видеоигры. Но об этом не знает никто, кроме его одноклассницы Рику Леи. Однажды она передаёт ему таинственное устройство, но прежде чем успевает хоть что-то объяснить, её похищают, а сам Суи Гин попадает в череду неприятностей. В поисках способа спасти девушку, он случайно включает устройство, позволяющее ему «нырять» в мир новой виртуальной игры.
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Авторы
|Режиссёр, сценарист
|Масахико Окура
|«Юкиказе»
|Второй сценарист
|Хидефуми Кимура
|«Кидди Грэйд»
|Дизайн персонажей
|Ёщиаки Цубата
|«Фантом: Реквием по фантому»
|Музыка
|Минако Секи
|«Королевство»
|Студия
|Haoliners Emon
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Сэйю
|Суи Гин
|Дзюн Фукуяма
|Лелуш в «Коде Гиасс», Грелль в «Чёрном дворецком»
|Рику Леи
|Юка Сайто
|Тамамо Сакураба в «Хороший библиотекарь как хороший пастырь», Чизуру Акаба в «По велению студсовета»