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«Серебряный страж» — авторы, сэйю

Продукты китайской развлекательной индустрии постепенно закрепляются на ниве аниме: 1 апреля на экраны выходит адаптация ещё одного популярного в Поднебесной комикса «Серебряный страж» (Gin no Guardian), анонсированная ещё в декабре 2015 года, и за прошедшее с тех пор время почти полностью сменившая основной авторский состав.

Парень по имени Суи Гин хоть и беден, но является одним лучших игроков в онлайновые видеоигры. Но об этом не знает никто, кроме его одноклассницы Рику Леи. Однажды она передаёт ему таинственное устройство, но прежде чем успевает хоть что-то объяснить, её похищают, а сам Суи Гин попадает в череду неприятностей. В поисках способа спасти девушку, он случайно включает устройство, позволяющее ему «нырять» в мир новой виртуальной игры.

Авторы
Режиссёр, сценарист Масахико Окура «Юкиказе»
Второй сценарист Хидефуми Кимура «Кидди Грэйд»
Дизайн персонажей Ёщиаки Цубата «Фантом: Реквием по фантому»
Музыка Минако Секи «Королевство»
Студия Haoliners Emon

Сэйю
Суи Гин Дзюн Фукуяма Лелуш в «Коде Гиасс», Грелль в «Чёрном дворецком»
Рику Леи Юка Сайто Тамамо Сакураба в «Хороший библиотекарь как хороший пастырь», Чизуру Акаба в «По велению студсовета»
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Серебряный страж (Gin no Guardian)
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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