«Чистюля! Аояма-кун» — авторы

Сайт телевизионной экранизации манги Таку Сакамото «Чистюля! Аояма-кун» (Keppeki Danshi! Aoyama-kun), выходящей в летнем сезоне, анонсировал авторский состав сериала.

В центре повествования — Аояма, юный футбольный гений, играющий за национальную сборную Японии. Его называют «чистюлей» из-за стиля игры. Играя, он никогда не стелится в подкатах, не вступает в верховую борьбу, а мяч из-за боковой он вбрасывает, только надев свои белоснежные перчатки.