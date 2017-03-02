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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Чистюля! Аояма-кун» — авторы

Сайт телевизионной экранизации манги Таку Сакамото «Чистюля! Аояма-кун» (Keppeki Danshi! Aoyama-kun), выходящей в летнем сезоне, анонсировал авторский состав сериала.

Авторы
Режиссёр Казуя Ичикава «Удар Монстра»
Сценарист Мидори Гото «Невозмутимый Хозуки», «Атака на титана: Средняя школа»
Дизайн персонажей Ариса Мацуура
Студия Studio Hibari
Производство TMS Entertainment

В центре повествования — Аояма, юный футбольный гений, играющий за национальную сборную Японии. Его называют «чистюлей» из-за стиля игры. Играя, он никогда не стелится в подкатах, не вступает в верховую борьбу, а мяч из-за боковой он вбрасывает, только надев свои белоснежные перчатки.

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Чистюля! Аояма-кун (Keppeki Danshi! Aoyama-kun)
 1 февраля«Чистюля! Аояма-кун» — анонс
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«Чистюля! Аояма-кун» — анонс

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