Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 211: Вижу стабильность

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
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Содержание
|00:03:02 —
|Роберт Дауни-младший возвращается к актёрству
|00:13:06 —
|Следующая часть «Людей Икс» расскажет историю Тёмного феникса
|00:21:26 —
|Продюсер «Форсажей» экранизирует комикс
|00:23:18 —
|Семейная сага о синих котах
|00:29:12 —
|Мелу Гибсону предложили режиссировать «Отряд самоубийц 2»
|00:34:16 —
|Мэтт Ривз отказался от «Бэтмена»
|00:40:01 —
|С киноадаптацией «Биошока» не сложилось
|00:41:55 —
|Три фильма про Бермудский треугольник
|00:43:45 —
|Подробности «Миссии невыполнима 6»
|00:46:46 —
|Трейлер «Меча короля Артура»
|00:48:03 —
|Интриги в русском кинематографе
|00:52:59 —
|Китайское господство Вина Дизеля
|00:53:35 —
|Дебильные слухи о «Последнем джедае»
|01:01:02 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:26:20 —
|Флешмоб в честь премьеры «Защитников»
|01:32:17 —
|Странная трансляция «Майора Грома»
|01:33:36 —
|Как мы проводим время в парикмахерской
|01:37:00 —
|Бомбёжка
|01:52:31 —
|«Гуляй, Вася!» (обсуждение)
|02:09:50 —
|Евгений о «Патерсоне»
|02:14:36 —
|«Великая стена» (обсуждение)
|02:20:13 —
|Евгений о сериалах «Изумрудный город» и «Голиаф»
|02:22:36 —
|Благодарим наших спонсоров
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