«Логан: Росомаха» становится рекордсменом; сборы фильмов в США за 3–5 марта

«Логан: Росомаха» точно запомнится зрителям и на некоторое время войдёт в историю бокс-офиса как рекордсмен марта. Но обо всём по порядку. После крайне удачной пятницы ($ 33 млн, куда включены $ 9,5 млн за ночные показы) фильм собрал $ 85,3 млн за первый уик-энд.

Это, конечно, не абсолютный мартовский рекорд, зато лучший показатель для фильмов с возрастным рейтингом R, чем «Логан» отличается ото всех остальных частей франчайза «Люди Икс». Предыдущий рекордсмен — кино режиссёра Зака Снайдера «300 спартанцев», стартовавшее в 2006 году с $ 70 млн.

Самое приятное для Росомахи — «Логан» обошёл по кассовым сборам первый позорный (по мнению большинства) сольник с его $ 85,1 млн. И ему чуть-чуть не хватило, чтобы превзойти «Людей Икс 2» ($ 85,5 млн за первые три дня).

Всё хорошо и в международном прокате — там «Логан: Росомаха» заработал $ 152,5 млн. Между прочим, третий лучший старт для студии Fox после «Людей Икс: Дней минувшего будущего» и «Аватара». Получается, общие сборы равны $ 237,8 млн (бюджет, если вы не в курсе, около $ 100 млн).

Фильм стал первым номером в Китае ($ 46,3 млн), Великобритании ($ 11,4 млн), Бразилии ($ 8,2 млн) и России ($ 7,1 млн). В домашнем прокате $ 10,1 млн принесли кинотеатры формата IMAX (зрители заграничных аймаксов занесли $ 10,6 млн).