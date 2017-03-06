«Логан: Росомаха» становится рекордсменом; сборы фильмов в США за 3–5 марта

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млнНед.
- -Логан: Росомаха
Logan$ 85,34071
$ 20 953$ 85,31
- -Прочь
Get Out$ 26,1−21,8%2938
$ 8 887$ 76,02
- -Хижина
The Shack$ 16,12888
$ 5 575$ 16,11
- -Лего Фильм: Бэтмен
The Lego Batman Movie$ 11,7−39,3%3656
$ 3 187$ 148,64
- -Матрица времени
Before I Fall$ 4,92346
$ 2 109$ 4,91
- -Джон Уик 2
John Wick: Chapter Two$ 4,7−49,5%2475
$ 1 909$ 82,94
- -Скрытые фигуры
Hidden Figures$ 3,8−34,1%1582
$ 2 418$ 158,811
- -Великая стена
The Great Wall$ 3,5−61,6%2314
$ 1 516$ 41,33
- -На пятьдесят оттенков темнее
Fifty Shades Darker$ 3,5−55,3%2205
$ 1 580$ 109,94
- -Ла-Ла Ленд
La La Land$ 3,0−36,6%1411
$ 2 108$ 145,713
«Логан: Росомаха» точно запомнится зрителям и на некоторое время войдёт в историю бокс-офиса как рекордсмен марта. Но обо всём по порядку. После крайне удачной пятницы ($ 33 млн, куда включены $ 9,5 млн за ночные показы) фильм собрал $ 85,3 млн за первый уик-энд.
Это, конечно, не абсолютный мартовский рекорд, зато лучший показатель для фильмов с возрастным рейтингом R, чем «Логан» отличается ото всех остальных частей франчайза «Люди Икс». Предыдущий рекордсмен — кино режиссёра Зака Снайдера «300 спартанцев», стартовавшее в 2006 году с $ 70 млн.
Самое приятное для Росомахи — «Логан» обошёл по кассовым сборам первый позорный (по мнению большинства) сольник с его $ 85,1 млн. И ему чуть-чуть не хватило, чтобы превзойти «Людей Икс 2» ($ 85,5 млн за первые три дня).
Всё хорошо и в международном прокате — там «Логан: Росомаха» заработал $ 152,5 млн. Между прочим, третий лучший старт для студии Fox после «Людей Икс: Дней минувшего будущего» и «Аватара». Получается, общие сборы равны $ 237,8 млн (бюджет, если вы не в курсе, около $ 100 млн).
Фильм стал первым номером в Китае ($ 46,3 млн), Великобритании ($ 11,4 млн), Бразилии ($ 8,2 млн) и России ($ 7,1 млн). В домашнем прокате $ 10,1 млн принесли кинотеатры формата IMAX (зрители заграничных аймаксов занесли $ 10,6 млн).