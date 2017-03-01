Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 212: Хиндер

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Содержание
|00:01:36 —
|Постер «Стражей галактики 2»
|00:06:13 —
|Евгений о «Майоре Громе»
|00:08:28 —
|Вонючка в «Хищнике»
|00:14:07 —
|Сюжет «Годзиллы: Короля монстров» не обойдётся без семейных драм
|00:15:31 —
|Жажда атомной Шарлиз Терон
|00:16:55 —
|Джон Уик в Иерусалиме
|00:18:40 —
|«Хеллбоя III» не будет
|00:21:20 —
|Новый сценарист «Ван Хельсинга»
|00:22:28 —
|Анджелина Джоли в кино нарасхват
|00:27:56 —
|Знакомство с персонажами «Чужого: Завета»
|00:28:51 —
|Уставшая Кристен Стюарт
|00:30:08 —
|Мэтт Ривз проник в Бэт-пещеру
|00:40:59 —
|Экранизация очередного кидалта
|00:43:40 —
|Патрик Стюарт прощается с ролью Профессора Икс
|00:46:55 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:55:23 —
|«Защитники» (обсуждение)
|01:19:04 —
|«Страшилы» (обсуждение)
|01:31:40 —
|Благодарим наших спонсоров
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