 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новые сериалы 13–19 марта ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 8: Концовки Оглашены системные требования Middle-earth: Shadow of War Игра по «Аватару» от авторов The Division Премия «Оскар 2017» — победители и обсуждение церемонии в прямом эфире
3
КИНО
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Студии Fox нужна очередная «Муха»

Студия 20th Century Fox хочет провести опасный эксперимент с «Мухой». Перезапустить классический ужастик.

На режиссуру зовут Джастина Дилларда, недавно дебютировавшего с фильмом «Ловкость» (Sleight). Он же должен будет написать сценарий вместе c Алексом Теерером.

Оригинальный рассказ 1957 года был впервые опубликован в журнале Playboy и рассказывал историю изобретателя, который пытался найти способ телепортации материи. Главный герой добился успеха, но при этом стал гибридом человека и мухи. Первая экранизация вышла в 1958 году, потом сняли ещё два продолжения.

Самая знаменитая адаптация первоисточника — ремейк режиссёра Дэвида Кроненберга с Джеффом Голдблюмом и Джиной Дэвис в главных ролях. Впрочем, у них тоже был ужасный сиквел.

«Ловость» Дилларада повествует о молодом уличном фокуснике, который заботится о младшей сестре после смерти матери. Протагонист распространяет наркотики в Лос-Анджелесе, чтобы не жить на улице. После конфликта с поставщиком дури его сестру похищают и главный герой использует свои магические таланты, чтобы освободить девочку.

3 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Трейлер аниме Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance
 
Черепахнемся по Земле
 
Постеры: «Мумия: Гробница Императора-Дракона», «Махнём на Луну» и «Все парни любят Мэнди Лейн»

Тоже интересно

 
Рецензия на фильм «Джон Уик»
 
Игры CG-трейлер игры Deus Ex: Mankind Divided
 
Kingsman 2
 
Трейлер фильма «50 оттенков серого»
 
Телеовощи. Выпуск 136: Джоанна Легуизамо
 
«Человек-паук: Возвращение домой» — трейлер на русском
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика