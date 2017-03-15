Студии Fox нужна очередная «Муха»

Студия 20th Century Fox хочет провести опасный эксперимент с «Мухой». Перезапустить классический ужастик.

На режиссуру зовут Джастина Дилларда, недавно дебютировавшего с фильмом «Ловкость» (Sleight). Он же должен будет написать сценарий вместе c Алексом Теерером.

Оригинальный рассказ 1957 года был впервые опубликован в журнале Playboy и рассказывал историю изобретателя, который пытался найти способ телепортации материи. Главный герой добился успеха, но при этом стал гибридом человека и мухи. Первая экранизация вышла в 1958 году, потом сняли ещё два продолжения.

Самая знаменитая адаптация первоисточника — ремейк режиссёра Дэвида Кроненберга с Джеффом Голдблюмом и Джиной Дэвис в главных ролях. Впрочем, у них тоже был ужасный сиквел.

«Ловость» Дилларада повествует о молодом уличном фокуснике, который заботится о младшей сестре после смерти матери. Протагонист распространяет наркотики в Лос-Анджелесе, чтобы не жить на улице. После конфликта с поставщиком дури его сестру похищают и главный герой использует свои магические таланты, чтобы освободить девочку.