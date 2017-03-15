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Даты выхода: Full Throttle Remastered, Statik и другие

И ещё несколько интересных, но не слишком крупных игр обзавелись датами выхода.

  • 28 марта выйдет The Walking Dead - A New Frontier: Episode 3 - Above the Law.
  • 11 апреля состоится релиз хардкорного данжен-кроулера под названием Crawl.
  • 18 апреля Full Throttle Remastered закроет череду переизданий квестов Тима Шейфера, созданных им во времена работы с LucasArts.
  • 24 апреля PlayStation VR обзаведётся многообещающим эксклюзивом — головоломкой Statik.
  • 9 мая на PC и PS4 выйдет шутер STRAFE (ранее он должен был появиться ещё 28 марта, но от переносов не застрахованы даже косящие под 90-е годы инди-разработки).
  • Осенью этого года на PS4 и Xbox One переберётся Resident Evil: Revelations.
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Full Throttle Remastered (PC, PlayStation 4, PS Vita) Statik (PlayStation 4) Strafe (PC, PlayStation 4)
 6 декабря 2015 годаАнонсирован ремастер Full Throttle 10 июня 2016 годаТизер VR-игры Statik 19 июня 2015 годаE3-2015: PC Gaming Show — отчёт и подкаст
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