Даты выхода: Full Throttle Remastered, Statik и другие

И ещё несколько интересных, но не слишком крупных игр обзавелись датами выхода.
- 28 марта выйдет The Walking Dead - A New Frontier: Episode 3 - Above the Law.
- 11 апреля состоится релиз хардкорного данжен-кроулера под названием Crawl.
- 18 апреля Full Throttle Remastered закроет череду переизданий квестов Тима Шейфера, созданных им во времена работы с LucasArts.
- 24 апреля PlayStation VR обзаведётся многообещающим эксклюзивом — головоломкой Statik.
- 9 мая на PC и PS4 выйдет шутер STRAFE (ранее он должен был появиться ещё 28 марта, но от переносов не застрахованы даже косящие под 90-е годы инди-разработки).
- Осенью этого года на PS4 и Xbox One переберётся Resident Evil: Revelations.