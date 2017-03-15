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ИГРЫ
 
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В этом году через PlayStation Now начнут стримить игры с PS4

PlayStation Now до сих пор не запущен во многих странах, включая Россию, и сейчас этот факт станет особенно досаден: издательство Sony объявило о том, что где-то в этом году их сервис по стримингу игр начнёт пополняться тайтлами с PS4.

Учитывая, что PlayStation Now работает не только на PS4, но и на PC, мы говорим о возможности играть в PS4-эксклюзивы типа Uncharted 4 на PC. Конечно, пополнять базу PlayStation Now новинки будут далеко не сразу, а игрокам придётся мириться с легко заметной задержкой между нажатием кнопок и реакцией персонажа — мгновенного стриминга никто пока не придумал, благо. Но альтернатива — ждать ещё десяток лет, которые потребуются на создание работающего без запинок эмулятора. Ну или купить PS4, но сейчас не об этом — сейчас мы говорим о конкретном желании поиграть в Uncharted 4 именно на PC.

К сожалению, Sony пока даже не заикается об увеличении числа стран с доступом к PlayStation Now, но хочется верить, что этот лихой эволюционный скачок в функциональности сервиса повлечёт за собой и географическое расширение сфер его влияния.

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 6 декабря 2016 годаPlayStation Now принесла Red Dead Redemption на PC
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