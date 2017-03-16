Роли исполняют: Эмми Россам, Эмили Блант и Дженнифер Энистон

Эмми Россам пристроилась к Лиаму Нисону в триллере Hard Powder — ремейке норвежской ленты «Дурацкое дело нехитрое».

Нисон сыграет водителя снегоочистительной машины, который ведёт обыкновенную жизнь, пока местные бандиты не убивают его сына, маскируя преступление под случайную передозировку наркотиками. Это превращает скромного протагониста в уборщика тел, тут начинается напряженный экшен-триллер: количество трупов плохишей увеличивается так быстро, что они подозревают конкурирующую банду убийц.

Роль Россам в сюжете пока не уточняется. Режиссёр оригинала Хан Петтер Моланд ставит и переделку.

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Взаправдашняя семейная пара —— исполнят главные роли в сверхъестественном ужастике «Тихое место» (A Quiet Place).

Действие сюжета разворачивается на ферме, где нет спокойной жизни из-за одного доставучего привидения.

Красински также перепишет сценарий Скотта Бека и Брайана Вудса, а потом срежиссирует кино. Студии Paramount Pictures и Platinum Dunes — организаторы этого невероятного кинематографического события.

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сыграет одну из главных ролей в экранизации подросткового романа Dumplin

Сюжет рассказывает историю школьницы-толстушки по имени Уиллоудин и по прозвищу Пышка. Девушка не комплексует из-за переизбытка веса, хотя её мама была королевой красоты. И насмешки её не смущают, но когда она влюбляется в некого Бо, то начинает испытывать неуверенность в себе. Единственный выход — принять участие в конкурсе красоты в компании фриковатых подруг.

Энистон исполнит роль устроителя конкурса.

Режиссирует фильм Энн Флетчер («Предложение», «27 свадеб»).