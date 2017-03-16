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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

«Отряд самоубийц 2» получил сценариста «Тарзана. Легенды»

Студия Warner Bros. Pictures нашла сценариста для «Отряда самоубийц 2». Мистер Адам Козад ранее отличился тем, что отметился в сюжете фильма «Тарзан. Легенда». Видимо, в качестве наказания за отлично проделанную работу ему отдали на растерзание сиквел.

Пока ещё не совсем ясно, кто из «самоубийц» первой части вернётся в продолжении. У Марго Робби теперь есть собственный спин-офф — «Сирены Готэма», а Джаред Лето был сильно обижен финальным монтажом. Впрочем, жирные сборы ($ 745 млн) и «Оскар» могут послужить хорошими мотиваторами.

«Отряд самоубийц 2» до сих пор не обзавёлся главным постановщиком. К услугам режиссёра первой части Дэвида Эйра решили больше не прибегать. Зато зовут Мела Гибсона («По соображениям совести»), Рубенa Флейшерa («Охотники на гангстеров»), Даниэля Эспиносу («Живое») и Джонатана Ливайна ([«Тепло наших тел» ).

Главные роли в фильме 2016 года исполнили Уилл Смит, Виола Дэвис, Марго Робби, Джаред Лето, Джей Кортни, Кара Делевинь, Юэль Киннаман и ещё какие-то люди.

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Отряд самоубийц 2
 17 мая 2016 годаХарли Квинн станет злодейкой женского фильма DC 3 марта 2016 годаУилл Смит и Джоэл Эдгертон в фильме про полицейских и орков
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