«Аквамен» и «Веном» поменяли даты выхода

Исчезновение «Аватара 2» из графика премьер (хотя он там никогда не был, вам всё показалось) спровоцировало других на перестановку премьер по фен-шуй.

С 5 октября 2018 года на 21 декабря переплыл «Аквамен» — он делит эту дату с «Анимационным Человеком-пауком». За четыре дня до них выходит «Мэри Поппинс возвращается».

Киновселенную DC расширяет режиссёр Джеймс Ван («Форсаж 7»). Главные роли исполняют Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо и Патрик Уилсон. Новая дата выхода должна пойти «Аквамену» во благо.

Ну а 5 октября теперь оккупировал «Веном» — экранизация комикса от студии Sony Pictures.

Сперва Веном — гибрид инопланетного симбиота и корреспондента Эдди Брока — был основным врагом Человека-паука, но потом постепенно стал приличным антигероем. Уже во вселенной Ultimate симбиота создали родители Паркера и Брока, как средство для борьбы с раком. В последний раз персонаж появлялся на экране в фильме Сэма Рэйми «Человек-паук: Враг в отражении» Никто тогда не посчитал это достойным появлением.

В прошлом году Sony не хотела связывать «Венома» с серией «Человека-паука», потому что «Человек-паук: Возвращение домой» стал частью кинематографического мира Marvel, а лишний раз делиться никому не хочется.