 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Гуляй, Вася!» — встреча «КГ» с режиссёром Романом Каримовым и актёром Романом Курцыным Новости игр — лучшее за неделю FX и BBC One продлили сериал «Табу» на второй сезон Игра по «Аватару» от авторов The Division Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 39: Самые важные игры
4
КИНО
 
Первоисточники: www.comingsoon.netwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

«Аквамен» и «Веном» поменяли даты выхода

Исчезновение «Аватара 2» из графика премьер (хотя он там никогда не был, вам всё показалось) спровоцировало других на перестановку премьер по фен-шуй.

С 5 октября 2018 года на 21 декабря переплыл «Аквамен» — он делит эту дату с «Анимационным Человеком-пауком». За четыре дня до них выходит «Мэри Поппинс возвращается».

Киновселенную DC расширяет режиссёр Джеймс Ван («Форсаж 7»). Главные роли исполняют Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо и Патрик Уилсон. Новая дата выхода должна пойти «Аквамену» во благо.

Ну а 5 октября теперь оккупировал «Веном» — экранизация комикса от студии Sony Pictures.

Сперва Веном — гибрид инопланетного симбиота и корреспондента Эдди Брока — был основным врагом Человека-паука, но потом постепенно стал приличным антигероем. Уже во вселенной Ultimate симбиота создали родители Паркера и Брока, как средство для борьбы с раком. В последний раз персонаж появлялся на экране в фильме Сэма Рэйми «Человек-паук: Враг в отражении» Никто тогда не посчитал это достойным появлением.

В прошлом году Sony не хотела связывать «Венома» с серией «Человека-паука», потому что «Человек-паук: Возвращение домой» стал частью кинематографического мира Marvel, а лишний раз делиться никому не хочется.

4 Обсудить
Темы
 
Аквамен Веном
 9 января«Лига справедливости» — новый кадр 13 декабря 2016 годаПатрик Уилсон стал главным злодеем фильма «Аквамен» 5 марта 2016 годаSony хочет «Венома» 12 июля 2014 годаРоберто Орси прощается с Человеком-пауком 31 мая 2014 годаВся правда о будущем в фильмах по Marvel
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Sony хочет «Венома»

Тоже интересно

 
Самые высокооплачиваемые актёры 2016 года
 
Телеовощи. Выпуск 113: Ходор! Ходор!
 
Подкаст на колёсах. Выпуск 41: «Голоса большой страны»
 
Студия Warner Bros. готовится к разработке новой «Матрицы»
 
Игры Nintendo Switch: цена и другие подробности
 
Целостность «Старика Логана» и «Kingsman 2» по версии Марка Миллара
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика