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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Мэнголд снимет полицейскую драму

Джеймс Мэнголд («Логан: Росомаха», «Рыцарь дня») срежиссирует экранизацию романа Дона Уинслоу The Force.

Главный герой первоисточника — Денни Малоун и главная цель в его жизни — быть хорошим копом. Денни — отмеченный наградами детектив в полицейском департаменте Нью-Йорка и реальный лидер спецотдела. Малоун и его команда — самые умные, хитрые, смелые и крутые парни на районе; элитный отряд с невероятными полномочиями по борьбе с бандами, наркотиками и незаконным оружием. Каждый день и каждую ночь протагонист провёл на работе. Малоун всегда был на передовой и не понаслышке знаком с болью, смертью, жертвами и преступниками. Он сделал всё возможное для защиты города, где всем управляют коррупция и амбиции и нет абсолютно чистых людей, включая самого Малоуна.

Немногие знают, что Денни — классический грязный коп: он и его партнёры украли миллионы долларов накануне грандиозной наркооблавы. Теперь Малоуна прессуют федералы и он вынужден искать невидимую тропинку между предательством своих братьев по оружию, семьи и любимой женщины и желанием выжить. Параллельно в городе разгорается расовый конфликт, который может уничтожить всех.

Ридли Скотт продюсирует кино через Scott Free Productions.

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