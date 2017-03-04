Роли исполняют: Лиззи Каплан, Ванесса Кирби и Майкл К. Уильямс

Лиззи Каплан («Иллюзия обмана 2») получила главную женскую роль в научно-фантастический фильме Extinction.

В сценарии отметились Спенсер Коэн, Брэд Калеб Кейн (сериал «Марко Поло») и Эрик Хеиссерер («Прибытие»).

Майкл Пенья изобразит отца семейства, которого мучают кошмары: ему постоянно снится, что кто-то нападает на жену. Но он получает шанс защитить всю планету, когда на Землю нападают пришельцы. Впрочем, уже став героем, протагонист начинает понимать, что цели нападающих инопланетян не так уж просты и очевидны.

Роль жены исполнит Каплан. Режиссирует кино Бен Янг.

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Она исполнит роль неизвестного персонажа в нераскрытом сюжете, но её героиня станет такой же важной, как и Ребекка Фергюсон. Ожидается возвращение Саймона Пегга и Джереми Реннера.

Шестую часть режиссирует Кристофер Маккуорри («Миссия невыполнима: Племя изгоев») по собственному сценарию.

Кино выходит 27 июля 2018 года.

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«Кредо убийцы» ) зовут в сольное кино про Хана Соло.

Разумеется, ему тоже предлагают ключевую партию. Главные роли точно исполняют Олден Эйренрайк, Дональд Гловер, Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж и Вуди Харрельсон.

Сюжет расскажет, как именно молодой Соло стал контрабандистом, вором и проходимцем, с которым Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби познакомились в Мос-Эйсли.

Фил Лорд и Кристофер Миллер режиссирует фильм. Премьера намечена на 25 мая 2018 года.