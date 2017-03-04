Роли исполняют: Лиззи Каплан, Ванесса Кирби и Майкл К. Уильямс

Лиззи Каплан («Иллюзия обмана 2») получила главную женскую роль в научно-фантастический фильме Extinction.
В сценарии отметились Спенсер Коэн, Брэд Калеб Кейн (сериал «Марко Поло») и Эрик Хеиссерер («Прибытие»).
Майкл Пенья изобразит отца семейства, которого мучают кошмары: ему постоянно снится, что кто-то нападает на жену. Но он получает шанс защитить всю планету, когда на Землю нападают пришельцы. Впрочем, уже став героем, протагонист начинает понимать, что цели нападающих инопланетян не так уж просты и очевидны.
Роль жены исполнит Каплан. Режиссирует кино Бен Янг.
Она исполнит роль неизвестного персонажа в нераскрытом сюжете, но её героиня станет такой же важной, как и Ребекка Фергюсон. Ожидается возвращение Саймона Пегга и Джереми Реннера.
Шестую часть режиссирует Кристофер Маккуорри («Миссия невыполнима: Племя изгоев») по собственному сценарию.
Кино выходит 27 июля 2018 года.
Разумеется, ему тоже предлагают ключевую партию. Главные роли точно исполняют Олден Эйренрайк, Дональд Гловер, Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж и Вуди Харрельсон.
Сюжет расскажет, как именно молодой Соло стал контрабандистом, вором и проходимцем, с которым Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби познакомились в Мос-Эйсли.
Фил Лорд и Кристофер Миллер режиссирует фильм. Премьера намечена на 25 мая 2018 года.