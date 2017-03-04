Подробности сезонного доступа Ghost Recon Wildlands

Как любая уважающая себя современная игра, Ghost Recon Wildlands не могла обойтись без Season Pass, поэтому Ubisoft заблаговременно обнародовала информацию о поддержке своего проекта после выхода.

Начнётся всё с бесплатного обновления, которое добавит в игру PvP-режим с противостоянием двух противоборствующих команд. Видимо, как и в The Division, среди Призраков тоже затесались ренегаты. Иначе как объяснить тот факт, что бравые американские вояки начнут отстреливать друг друга?

Первое крупное дополнение, получившее название Narco Road, предложит игрокам внедриться в банды боливийских наркоторговцев и ликвидировать их главарей, а основным призом станет «голова» преступного гения, известного всем под именем «Неведимка». Это DLC включает в себя не только эксцентричные приключения, но и более десятка новых заданий в четырех провинциях, транспортные средства, раскраску для оружия и дополнительные задания.

Во втором DLC разработчики явно решили перенять опыт из своей прошлой кооперативной игры. В Fallen Ghosts Призракам, пережившим крушение вертолёта, придётся спасаться от преследования «Экстранхерос» — элитного отряда безжалостных наемников.

Дополнения к Ghost Recon Wildlands можно приобрести как отдельно, так и в составе Season Pass. Последний вариант даст небольшое преимущество — доступ к этому платному контенту на неделю раньше. Ну и, само собой, традиционные внутриигровые бонусы: увеличение XP, уникальное оружие и автомобили, миссии.

Ghost Recon Wildlands выходит 7 марта на PC, Xbox One и PS4.