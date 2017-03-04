«7 — верно, 3 — неверно» — авторы и сэйю

Летом аниме-экранизацию получит манга «7 — верно, 3 — неверно» (Nana Maru San Batsu), посвящённая соревновательным викторинам.

Тихий книголюб Щики Кощияма переходит в старшую школу, и практически сразу же его берёт в оборот одноклассница Мари Фуками, которая затаскивает паренька в таинственную Группу изучения викторин. Так он впервые открывает для себя невероятный мир скоростных ответов на каверзные вопросы.