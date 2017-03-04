«7 — верно, 3 — неверно» — авторы и сэйю

Летом аниме-экранизацию получит манга «7 — верно, 3 — неверно» (Nana Maru San Batsu), посвящённая соревновательным викторинам.
Тихий книголюб Щики Кощияма переходит в старшую школу, и практически сразу же его берёт в оборот одноклассница Мари Фуками, которая затаскивает паренька в таинственную Группу изучения викторин. Так он впервые открывает для себя невероятный мир скоростных ответов на каверзные вопросы.
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Авторы
|Режиссёр
|Сэики Оозора
|«12 лет»
|Сценарий
|Юууко Какихара
|«Игра Чихайи 2»
|Дизайнер персонажей
|Макото Такахоко
|«Трикстер: Из „Клуба юных детективов“ Рампо Эдогавы»
|Студия
|TMS Entertainment
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Сэйю
|Щики Кощияма
|Щун Хориэ
|Казума Хияма в «12 лет»
|Мари Фуками
|Умика Каващима
|Хана Окада в «Звёздном наезднике: Блистательном Такто»