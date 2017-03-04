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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«7 — верно, 3 — неверно» — авторы и сэйю

Летом аниме-экранизацию получит манга «7 — верно, 3 — неверно» (Nana Maru San Batsu), посвящённая соревновательным викторинам.

Тихий книголюб Щики Кощияма переходит в старшую школу, и практически сразу же его берёт в оборот одноклассница Мари Фуками, которая затаскивает паренька в таинственную Группу изучения викторин. Так он впервые открывает для себя невероятный мир скоростных ответов на каверзные вопросы.

Авторы
Режиссёр Сэики Оозора «12 лет»
Сценарий Юууко Какихара «Игра Чихайи 2»
Дизайнер персонажей Макото Такахоко «Трикстер: Из „Клуба юных детективов“ Рампо Эдогавы»
Студия TMS Entertainment

Сэйю
Щики Кощияма Щун Хориэ Казума Хияма в «12 лет»
Мари Фуками Умика Каващима Хана Окада в «Звёздном наезднике: Блистательном Такто»
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7 — верно, 3 — неверно (Nana Maru San Batsu)
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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