Анонсы Spike Chunsoft

Издательство Spike Chunsoft поделилось сразу несколькими анонсами, которые будут очень интересны любителям добротной «японщины».

Успешная визуальная новелла 428: Shibuya Scramble, начавшая свой путь на Wii и выходившая исключительно в Японии, не только переберётся на PS4 с PC, но и получит англоязычную версию. Случится это весной 2018 года. К слову, посещающим «КГ» анимешникам эта новость будет интересна в первую очередь тем, что одна из историй в 428: Shibuya Scramble получила в своё время популярный аниме-сиквел — «Ханаан».

Небольшой VR-проект Cyber Danganronpa VR: The Class Trial выйдет в Европе уже 10 марта, причём подписчики PS+ смогут скачать его совершенно бесплатно.

Danganronpa V3: Killing Harmony выйдет на PC в один день с версиями для PS4 и PS Vita — 26 сентября.

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls доберётся до PC за несколько месяцев до этого — 27 июня.

Автор трилогии Zero Escape работает над какой-то новой игрой, пока проходящей под кодовым названием Project: Psync.