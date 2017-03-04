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Анонсы Spike Chunsoft

Издательство Spike Chunsoft поделилось сразу несколькими анонсами, которые будут очень интересны любителям добротной «японщины».

Успешная визуальная новелла 428: Shibuya Scramble, начавшая свой путь на Wii и выходившая исключительно в Японии, не только переберётся на PS4 с PC, но и получит англоязычную версию. Случится это весной 2018 года. К слову, посещающим «КГ» анимешникам эта новость будет интересна в первую очередь тем, что одна из историй в 428: Shibuya Scramble получила в своё время популярный аниме-сиквел — «Ханаан».

Небольшой VR-проект Cyber Danganronpa VR: The Class Trial выйдет в Европе уже 10 марта, причём подписчики PS+ смогут скачать его совершенно бесплатно.

Danganronpa V3: Killing Harmony выйдет на PC в один день с версиями для PS4 и PS Vita — 26 сентября.

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls доберётся до PC за несколько месяцев до этого — 27 июня.

Автор трилогии Zero Escape работает над какой-то новой игрой, пока проходящей под кодовым названием Project: Psync.

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Темы
 
428: Shibuya Scramble (PC, PlayStation 4) Danganronpa V3: Killing Harmony (PC, PlayStation 4, PS Vita) Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls (PC, PlayStation 4, PS Vita)
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