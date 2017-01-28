Роли исполняют: Милли Бобби Браун и Доминик Уэст

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сыграет сыграет в фильме «Годзилла: Король монстров» (Godzilla: King of the Monsters) — сиквеле «Годзиллы» 2014 года от режиссёра Гарета Эдвардса («Изгой-один»).

Браун — первая приглашённая в постановку актриса. Режиссёр-сценарист Майкл Догерти («Крампус», «Кошелёк или жизнь») решил начать кастинг с маленьких девочек. Кажется, это не противозаконно.

Сюжет «Годзиллы 2» не разглашается, но зрителям обещали больше классических чудовищ — Родана, Мотру и Кинга Гидора.

Кино является частью расширенной монстровселенной киностудий Legendary и Warner Bros, куда также входят «Конг: Остров черепа» (премьера — 10 марта 2017 года) и «Годзилла против Кинг Конга» (премьера — 29 мая 2020 года).

Дата выхода «Годзиллы: Короля монстров» — 22 марта 2019 года.

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«300 спартанцев» ) исполнит роль отца главной героини в перезапускe «Расхитительницы гробниц» . Лара Крофт попытается завершить исследования исчезнувшего родителя и раскрыть древние тайны, чтобы очистить репутацию любимого папы.

Кино режиссирует Роар Утхауг, премьера намечена на 15 марта 2018 года.

Алисия Викандер изображает Лару, также в постановке снимаются Дэниэл Ву и Уолтон Гоггинс. Последний играет центрального злодея.