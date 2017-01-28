Джеймс Кэмерон сомневается в нужности фильма «Чужой: Завет»

Не думай, по ком мычит корова. Ведь это мычит твоя корова! Похоже, режиссёр Джеймс Кэмерон забыл эту великую пословицу, которую мы придумали только что. Короче говоря, человек, неделю назад принявший решение сделать ещё одного «Терминатора», немножко поругал Ридли Скотта за фильм «Чужой: Завет»:

Франчайз уже слегка заплутал, и далеко не всё сложилось удачно. Я думаю, что большинство людей потеряло интерес. Да, мы уже всё поняли, весь этот фрейдистский биомеханический мем достаточно очевиден. Всё это уже было после в сотне ужастиков. Полагаю, что первые две части заняли место в истории и служат точкой отсчёта нового этапа развития жанра. Но зачем снимать ещё один фильм? Не знаю. Может быть, смысл есть. Обязательно посмотрим.

«Чужой» вдохновил целое поколение киноделов и поклонников научной фантастики. Было столько последователей, которые стилистически копировали оригинал и моих «Чужих» как, я считаю, легитимный сиквел и достойное продолжение. Это было чистое фанбойство с моей стороны — хотелось отдать дань уважения «Чужому» и внести что-нибудь своё.