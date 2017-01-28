Лысые монахи тоже хотят любви

Состоялся анонс телеэкранизации сёдзе-манги «Жаркая ночь вместе с монахом…» (Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni…), трансляция которой назначена на весну этого года.

Горячая романтическая история начинается с того, что молодая девушка, только что пережившая тяжёлый разрыв отношений, вновь видится со своей первой любовью на школьной встрече выпускников. За годы Куджо превратился в красавца-мужчину… который, правда, является бритоголовым монахом и главным жрецом в семейном храме. Героиня думала, что монахам не позволено иметь романтических связей, но новая встреча пробудила давнюю страсть, и теперь девушку терзают сомнения по поводу правильности и уместности её новых отношений.