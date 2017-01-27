«Притяжение» — рейтинги и оценки критиков

Рейтинг фильма «Притяжение» можно назвать умеренно положительным, он составляет 69%, что для российского блокбастера не самый плохой вариант. Для сравнения, недавний «Викинг» получил 53%; «Дуэлянт» – 74%; а «Сталинград» всё того же режиссёра – 74%.

Авторы рецензий отмечают концептуальное различия с тем, что обещала рекламная кампания ленты Фёдора Бондарчука – вместо туповатой кальки с голливудских блокбастеров (все ждали что-то вроде «Скайлайна») кино оказалось на удивление не совсем одноклеточным. Куда разумнее сравнение с «Районом №9» – только чуть меньше социальных вопросов, но зато неплохо освещены механизмы манипуляции медиа народом. И вот это показывают при молчаливом согласии нашего государства. В целом критика фильма «Притяжение» достаточно однородна в плане тезисов – радикально положительных и отрицательных рецензий практически нет.

Всё ожидаемо хорошо с критикой у «Молчания» Мартина Скорсезе – рейтинг составил 84%. Чуть менее заметная премьера этой недели – мультфильм «Балерина» – стал обладателем суммарной оценки в 80%.

Фильмы прошлых недель слегка подрастеряли баллы – будем считать, что «Три Икса: Мировое господство» (57%) проигрывает по оценкам «Притяжению» на поле зрелищных фильмов, а «Рай» (80%) Кончаловского и «Ла-Ла Ленд» (89%) так и останутся в списке просто хороших, но не великих картин.

Подробнее про детали рейтинга фильма «Притяжение» и других актуальных картин можно посмотреть по ссылкам ниже: