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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Фильм Бена Аффлека «Закон ночи» принёс убытков на $ 75 млн

Если студия Warner Bros. как-то задела ваши чувства в прошлом, то можете не переживать — кармическая справедливость в лице Бена Аффлека и его фильма «Закон ночи» уже настигла виновных.

Издание Variety уверяет, что на гангстерской драме студия потеряла $ 75 млн. В домашнем прокате фильм собрал всего $ 10 млн, а на международных рынках — $ 6 млн. Все ждут, что суммарные сборы не перевалят за $ 20 млн.

Производственный бюджет «Закона ночи», где Аффлек режиссёр и исполнитель главной роли, всего $ 65 млн (без учёта рекламы). Не самое рисковое вложение, которое должно было легко отбиться, учитывая успех «Города воров» и «Операции „Арго“». Но теперь c учётом рекламных расходов, возврат денег будет болезненным и долгим процессом. Warner Bros. станет отбиваться на рынке домашнего видео и продаж прав на телевизионный показ, но беда в том, что кино никому не нужно.

А ведь планы были наполеоновские: премьеру подвинули на декабрь, чтобы попасть в наградной сезон. Но даже малые премии проигнорировали и Аффлека отдельно, и «Закон ночи» в целом. Все деньги были съедены «Изгоем-один» и его сотоварищами.

Аффлеку бы перевести дух, но студия и аудитория постоянно теребят человека за бэт-сигнал.

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 16 января«Обзоры Ильи Кролика» — фильмы «Закон ночи» и «Ла-Ла Ленд» 12 январяБессмысленные реплики Бена Аффлека, Тома Харди и сценаристов «Дэдпула»  11 ноября 2016 года«Закон ночи» — трейлер

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