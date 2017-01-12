Бессмысленные реплики Бена Аффлека, Тома Харди и сценаристов «Дэдпула»

Бен Аффлек таки станет режиссёром следующего сольного «Бэтмена». Можете не волноваться:
Да, я снимаю следующего «Бэтмена», мы работаем над постановкой. Это даже слегка бесит, потому что я потратил на «Закон ночи» полтора года, чтобы написать сценарий и снять кино. Сколько сил ушло! И всем как бы насрать. Никто не спрашивал, мол, а как там «Закон ночи». Но каждый встречный интересуется, а как там хренов «Бэтмен». Так работаем, погодите минуточку!
Да, сиквелы будут. Не знаю, когда мы начинаем, но всё в планах. Я жду звонка. «Дорога ярости» была невероятно крутой.
Мы постоянно задавались вопросом, а кто же это сделал. Всегда было четверо подозреваемых — я (Верник), Ретт, Райан Рейнольдс и Тим Миллер. Но недавно появился новый кандидат — Путин. На самом деле это Владимир Путин выложил в интернет тестовый фрагмент.