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КИНО
 
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Бессмысленные реплики Бена Аффлека, Тома Харди и сценаристов «Дэдпула»

Бен Аффлек таки станет режиссёром следующего сольного «Бэтмена». Можете не волноваться:

Да, я снимаю следующего «Бэтмена», мы работаем над постановкой. Это даже слегка бесит, потому что я потратил на «Закон ночи» полтора года, чтобы написать сценарий и снять кино. Сколько сил ушло! И всем как бы насрать. Никто не спрашивал, мол, а как там «Закон ночи». Но каждый встречный интересуется, а как там хренов «Бэтмен». Так работаем, погодите минуточку!

• • •
Том Харди — новый Макс Рокатански — насчёт продолжения «Безумного Макса: Дороги ярости»:

Да, сиквелы будут. Не знаю, когда мы начинаем, но всё в планах. Я жду звонка. «Дорога ярости» была невероятно крутой.

• • •
Сценаристы «Дэдпула» и «Дэдпула 2» Ретт Риз и Пол Верник нашли нового виновника слива тестового фрагмента первой части:

Мы постоянно задавались вопросом, а кто же это сделал. Всегда было четверо подозреваемых — я (Верник), Ретт, Райан Рейнольдс и Тим Миллер. Но недавно появился новый кандидат — Путин. На самом деле это Владимир Путин выложил в интернет тестовый фрагмент.

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