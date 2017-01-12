Восьмисерийная криминальная драма «Манифест» на кабельном канале Discovery пополнила свой кастинг-лист ещё двумя актёрами — в сериале сыграют Крис Нот («Хорошая жена», «Тиран») и Киша Касл-Хьюз («Игра престолов»). Они присоединятся к ранее записавшимся в проект Полу Беттани и Сэму Уортингтону

В первом сезоне сериала-антологии речь пойдёт о террористе Теодоре Качинском (Беттани) по прозвищу Унабомбер, для привлечения внимания широкой общественности к своей миссии рассылавшему по почте самодельные бомбы. Крис Нот сыграет главу отдела ФБР в Сан-Франциско Дона Акермана, руководящего спецгруппой по поимке Унабомбера. Кише Касл-Хьюз досталась роль агента Тэбби — напарницы фэбээровца Джима Фицджеральда (Уортингтон) в громком расследовании.

Шоураннером и режиссёром первого сезона выступает Грег Яйтанс («Доктор Хаус», «Банши»). Сценарий пилотной серии написал Эндрю Содроски, который вдобавок числится исполнительным продюсером проекта наравне с Яйтансем, Кевином Спейси, Дэной Брунетти, Троем Сирером и Джоном Голдвином. Производственный процесс на контроле у Trigger Street и Lionsgate Tlevision. Съёмки начнутся 30 января в Атланте, а премьера состоится во второй половине этого года.