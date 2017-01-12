Роли исполняют: Уилл Смит, Дэниэл Ву и Вуди Харрельсон

Студия Walt Disney Pictures усиленно зовёт Уилла Смита («Отряд самоубийц») на одну из главных ролей в художественную экранизацию классического диснеевского мультика «Дамбо». Роль Уилла не разглашается, но у актёра явно подходящие уши для любого образа.
Режиссирует кино Тим Бёртон («Алиса в стране чудес») по сценарию Эрена Крюгера («Крик 3», «Звонок», «Трансформеры: Месть падших»). Скорее всего, это будет очень хитрая стилизация первоисточника, иначе зачем подключать мистера Бёртона.
Поговаривают, что Walt Disney Pictures крайне агрессивно занимается разработкой проекта.
Ву исполнит роль капитана корабля, который будет помогать главной героине в поисках её отца. Ранее Уолтон Гоггинс отхватил партию главного злодея.
Кино режиссирует Роар Утхауг, премьера намечена на 15 марта 2018 года.
Также появились слухи, что персонаж Диего Луны из «Изгоя-один» — повстанец Кассиан Андор — может прокрасться в сольный фильм Хана Соло.
Главные постановщики — Фил Лорд и Крис Миллер — работают по сценарию Лоуренса Кэздана и Джона Кэздана. Сюжет в очередной раз обойдёт семейку Скайуокеров стороной.
Премьера намечена на 2018 год.