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Роли исполняют: Уилл Смит, Дэниэл Ву и Вуди Харрельсон

Студия Walt Disney Pictures усиленно зовёт Уилла Смита («Отряд самоубийц») на одну из главных ролей в художественную экранизацию классического диснеевского мультика «Дамбо». Роль Уилла не разглашается, но у актёра явно подходящие уши для любого образа.

Режиссирует кино Тим Бёртон («Алиса в стране чудес») по сценарию Эрена Крюгера («Крик 3», «Звонок», «Трансформеры: Месть падших»). Скорее всего, это будет очень хитрая стилизация первоисточника, иначе зачем подключать мистера Бёртона.

Поговаривают, что Walt Disney Pictures крайне агрессивно занимается разработкой проекта.

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Звезду сериала «В пустыне смерти» Дэниэла Ву взяли в перезапуск «Расхитительницы гробниц» — фильма по мотивам легендарной видеоигры с Алисией Викандер в образе юной Лары Крофт.

Ву исполнит роль капитана корабля, который будет помогать главной героине в поисках её отца. Ранее Уолтон Гоггинс отхватил партию главного злодея.

Кино режиссирует Роар Утхауг, премьера намечена на 15 марта 2018 года.

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Вуди Харрельсон железно получает роль наставника Хана Соло в фильме с рабочим названием «Хан Соло. Звёздные войны: Истории». Он присоединится к Олдену Эйренрайку, Дональду Гловеру и Эмилии Кларк.

Также появились слухи, что персонаж Диего Луны из «Изгоя-один» — повстанец Кассиан Андор — может прокрасться в сольный фильм Хана Соло.

Главные постановщики — Фил Лорд и Крис Миллер — работают по сценарию Лоуренса Кэздана и Джона Кэздана. Сюжет в очередной раз обойдёт семейку Скайуокеров стороной.

Премьера намечена на 2018 год.

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